Zemljotres sa epicentrom kod Siska zabeležen je jutros na dubini od devet kilometara, a za sada nema izveštaja o povređenima niti materijalnoj šteti.
Hrvatska
ZATRESLE SE KUĆE U HRVATSKOJ! Zemljotres probudio građane Siska, neki tvrde da su imali utisak kao da je odjeknula EKSPLOZIJA, potres se osetio i u Zagrebu
Slušaj vest
Jutros je područje Hrvatske pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar potresa registrovan je šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara. Za sada nema informacija o povređenima niti o materijalnoj šteti.
Prema svedočenjima građana objavljenim na sajtu EMSC, zemljotres je bio snažan i jasno se osetio. Pojedini očevici naveli su da su se kuće tresle, dok su neki imali utisak kao da je odjeknula eksplozija. Prema njihovim navodima, podrhtavanje tla osetilo se i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici i Kozarskoj Dubici.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši