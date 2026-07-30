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Jutros je područje Hrvatske pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa registrovan je šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara. Za sada nema informacija o povređenima niti o materijalnoj šteti.

Prema svedočenjima građana objavljenim na sajtu EMSC, zemljotres je bio snažan i jasno se osetio. Pojedini očevici naveli su da su se kuće tresle, dok su neki imali utisak kao da je odjeknula eksplozija. Prema njihovim navodima, podrhtavanje tla osetilo se i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici i Kozarskoj Dubici.

Kurir.rs

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