U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu
AFERA "KONOBA PRŠUT"
UHAPŠEN ŽELJKO KERUM! Policija privodi i njegove saradnike i rodbinu!
Slušaj vest
Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci, saznaje Slobodna Dalmacija.
Prema informacijama tog lista, hapšenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.
Prema dostupnim informacijama, Kerum je u trenutku hapšenja bio na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću.
Za sada nisu poznati detalji krivičnog postupka ni službene informacije nadležnih tela.
(Kurir.rs/Večernji list/Slobodna Dalmacija)
1 · Reaguj
Komentariši