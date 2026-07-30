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Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci, saznaje Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama tog lista, hapšenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Prema dostupnim informacijama, Kerum je u trenutku hapšenja bio na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću.

Za sada nisu poznati detalji krivičnog postupka ni službene informacije nadležnih tela.

(Kurir.rs/Večernji list/Slobodna Dalmacija)

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