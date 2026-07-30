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Željko Kerum, nekadašnji gradonačelnik Splita i jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih preduzetnika, ponovo je u centru pažnje. Ovoga puta ne zbog poslovnih poduhvata ili političkih ispada, već zbog hapšenja.

Bivši gradonačelnik Splita i preduzetnik Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci, saznaje Slobodna Dalmacija, koja navodi da ga je policija privela dok je boravio na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću.

Navodno je hapšenje povezano sa istragom u takozvanoj aferi "Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekat u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U predmet su uključene i druge osobe bliske Kerumu, piše list.

I prošle godine Kerum je završio u zatvoru u splitskim Bilicama. Nekadašnji vlasnik trgovačkog carstva, skupocenih automobila i najskupljeg privatnog aviona u Hrvatskoj tada je osuđen na 15 dana zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao vozeći uprkos zabrani upravljanja vozilom.

Njegov životni put, ispunjen velikim usponima i spektakularnim padovima, mnogi vide kao sliku tranzicione Hrvatske.

Od čuvanja ovaca do Iraka

- Ja sam odrastao na selu, do 14. godine čuvao sam ovce i radio seoske poslove. Završio sam srednju školu, otišao u JNA, želeo sam da radim jer sam hteo da zaradim za automobil, otišao sam u Irak, bio sam ambiciozan. Kada čovek sa skromnim mogućnostima napravi ono što sam ja napravio, to je deset puta više od nekoga ko je nasledio posao od oca. Kerum je mali seljak iz Ogorja koji je nešto napravio - govorio je Kerum.

Pre poslovnog uspeha u Splitu radio je kao bagerista u Iraku, na gradilištu na kojem je sarađivala sarajevska kompanija Vranica. Sećajući se tog perioda, ispričao je da su živeli u kontejnerima usred pustinje, bez mogućnosti komunikacije sa porodicom.

- Najlepše je bilo kada sam vozio šefa Bogdana u Bagdad, direktno iz pustinje u hotel "Šeraton". Na recepciji je bila Lejla, alkohol je bio dozvoljen. Šef mi kaže: "Nema mačke koja neće mleko" - prisetio se Kerum.

Trgovačko carstvo počelo iz porodične kuće

Po povratku iz Iraka 1990. godine otvorio je malu prodavnicu u porodičnoj kući na splitskim Brdima.

Prema jednoj priči, prvih meseci obilazio je konkurentske prodavnice i beležio cene proizvoda, a zatim ih u svojoj radnji prodavao nešto jeftinije. Hleb, mleko i šećer navodno je prodavao po nabavnim cenama kako bi privukao kupce.

Drugi, međutim, tvrde da je robu nabavljao iz državnih robnih rezervi i Caritasa. Još sredinom devedesetih bio je pod istragom zbog sumnji u privredni kriminal, ali nikada nije procesuiran jer protiv njega nije bilo dovoljno dokaza.

Posao je ubrzo procvetao. Otvorio je prvi veliki supermarket u Lori, a zatim je poslovno carstvo nastavio da širi. Kupio je propalu Jugoplastiku i na njenom mestu 2007. godine izgradio tržni centar "Džoker", tada najveći u Dalmaciji.

Kerum se početkom dvehiljaditih hvalio svojim poslovnim modelom. Profesori Ekonomskog fakulteta u Splitu studentima objašnjavaju gradivo na primeru Kerumovog uzornog knjigovodstva. Ako tipičan hrvatski preduzetnik vara državu i zaposlene, ja sam zaista netipičan - izjavio je 2002. godine. Manje je poznato da je krajem devedesetih sa jednim dobavljačem igrao briškulu za palete kafe . Dogovor je bio jednostavan - ako Kerum pobedi, platiće samo jednu paletu umesto dve. Ako izgubi, platiće tri. Kerum je pobedio. Širenje poslovnog carstva

Njegove prodavnice ubrzo su se proširile širom jadranske obale. Na Hvaru i Visu odlučio je da proizvode prodaje po istim cenama kao na kopnu, uprkos većim troškovima transporta.

Kasnije se proširio i na Zagreb, a počeo je da ulaže i u turizam. Prva investicija bio je porodični hotel "Neva" u Podstrani, nakon čega su usledile brojne kupovine nekretnina i zemljišta.

Pršut na čelu i ulazak u politiku

Godine 2009. kao nezavisni kandidat ulazi u politiku i postaje gradonačelnik Splita. Njegov mandat obeležile su brojne kontroverze. U emisiji "Nedjeljom u 2" izjavio je da Srbi i Crnogorci "ne mogu doneti ništa dobro" i da "Srbina nikada ne bi prihvatio za zeta." Kada su se građani žalili na rupe na putevima, odgovorio je:

- Možete misliti kako je meni da vozim Ferari po tim rupama, mnogo gore nego vama.

Kada je Split 2012. godine paralisao sneg, izjavio je:

- Jao, pao sneg, pa šta? Drago mi je... Dao Bog da padne i dogodine.

Najpoznatija fotografija iz njegove političke karijere nastala je 2013. godine kada je tokom predizborne kampanje zalepio krišku pršute na čelo. Fotografija je postala viralna, ali je izgubio izbore. Kasnije je tvrdio da je sve bio marketinški potez.

Luksuzan život i razvod pred kamerama

Kerum je godinama bio poznat po luksuznom načinu života.

Vozio je "Hamer", "Majbah 62", "Ferari F430" i "Ferari 599 GTB", a posedovao je i poslovni avion "Cesna Citation X", vredan oko 17 miliona dolara, najskuplji privatni avion u Hrvatskoj.

Godine 2009. šokirao je javnost kada je u televizijskoj emisiji uživo objavio da se razvodi od supruge Anke, sa kojom ima dvoje dece, jer čeka dete sa 25 godina mlađom partnerkom Fani Horvat.

Slom poslovnog carstva

Dok je govorio o uspešnom poslovanju, dugovi su rasli. Njegova kompanija "Kerum d.o.o." završila je sa više od 800 poverilaca i dugom većim od 210 miliona evra. Sam je svoje finansijsko stanje opisao rečima:

- Nekad sam vozio Majbah, a sada vozim Pasata.

Zatvor zbog vožnje uprkos zabrani

Nedavno je izazvao saobraćajnu nesreću automobilom marke "Audi" i pobegao sa mesta udesa. Policija je utvrdila da je vozio uprkos zabrani upravljanja vozilom koja je važila do maja 2026. godine.

Na sudu je priznao prekršaj i izrazio žaljenje, ali ga je sudija ipak poslao na 15 dana zatvora u Bilice zbog opasnosti da bi mogao da ponovi prekršaj.

Čuvena izjava o brzoj vožnji

Jedna od Kerumovih najpoznatijih izjava datira iz 2007. godine, kada je snimljen kako vozi 190 kilometara na sat na deonici gde je ograničenje bilo 135.

- Ja sam vozio brzo iz nekog svog razloga. Ovaj automobil je bezbedniji kada ide 195 nego neki drugi kada ide 70. Kada vozim brzo, ne vozim brzo da bih ugrozio saobraćaj. Volim sportsku vožnju. Ne pijem, ne jedem dok vozim da bih vozio bezbedno.

Na kraju je dodao:

- Ja uvek vozim toliko. Ne mogu da vozim sporije. Za ovaj auto je 190 normalna vožnja. Ograničenje je 135, pa šta sad. Neću da pričam da vozim 130 kada ne vozim. Vozim 200.

Novi problemi sa zakonom

Kako je pisao novinar Denis Mahmutović za Telegram, Kerum je izgradio vilu i hotelski kompleks koji se prostiru preko pomorskog dobra, a zatim je to isto pomorsko dobro koristio kao zalog za višemilionske bankarske kredite.