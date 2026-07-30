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Hapšenje hrvatskog biznismena i bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma ponovo je u fokus javnosti vratilo i njegovu suprugu Fani Kerum, nekadašnju Fani Horvat.

1/6 Vidi galeriju Fani i Željko Kerum Foto: Youtube/HINA multimedija, Youtube/Index Video

Iako je godinama bila poznata pre svega kao partnerka jednog od najbogatijih hrvatskih preduzetnika, danas je i sama važan deo porodičnog poslovnog sistema koji upravlja vrednom imovinom.

Njihova ljubavna priča traje više od 15 godina i od samog početka izazivala je veliko interesovanje medija. Veza je postala javna 2009. godine, kada je Kerum objavio da se razvodi od prve supruge Ankice, sa kojom ima dvoje dece, i istovremeno potvrdio da sa Fani očekuje prvo zajedničko dete. Kasnije su se venčali u Rimu i danas imaju troje zajedničke dece.

Fani Kerum Foto: Youtube/Index Video

Od partnerke do vlasnice kompanija

Poslednjih godina Fani Kerum nije bila samo supruga poznatog preduzetnika, već je postala i jedna od ključnih osoba u porodičnim firmama. Nakon finansijskih problema kroz koje je prošlo Kerumovo poslovno carstvo, deo imovine i poslovanja nastavljen je preko drugih kompanija u kojima je upravo Fani preuzela značajnu ulogu.

Prema javno dostupnim finansijskim izveštajima u Hrvatskoj, povezana je sa više preduzeća koja posluju u oblasti nekretnina, trgovine, ugostiteljstva i turizma. Među najpoznatijima su firme koje upravljaju restoranima, poslovnim prostorima i atraktivnim nekretninama na području Splita i Dalmacije, pišu hrvatski mediji.

Fani i Željko Kerum Foto: Youtube/Index Video

Koliko vredi porodica Kerum?

Iako danas više ne raspolaže bogatstvom kakvo je imao pre finansijske krize, Kerum i njegova porodica i dalje poseduju značajnu imovinu.

U nju se ubrajaju poslovni prostori, zemljišta, ugostiteljski objekti, luksuzne nekretnine i drugi vredni objekti u Splitui okolini. Hrvatski mediji godinama procenjuju da je ukupna vrednost porodične imovine i dalje više desetina miliona evra, iako tačan iznos nije moguće utvrditi zbog promena u vlasničkoj strukturi i poslovanju kompanija.

Kompanije povezane sa porodicom Kerum poslednjih godina ostvaruju višemilionske prihode, uglavnom zahvaljujući izdavanju poslovnih prostora, ugostiteljstvu i upravljanju nekretninama. Međutim, deo prihoda odlazi na servisiranje ranijih obaveza i dugova koji su nastali nakon sloma nekadašnje trgovačke imperije.

Željko Kerum Foto: Pritnscreen/yotube

Bila je uz njega i u najtežim trenucima



Fani Kerum retko daje intervjue, ali je pažnju privukla krajem prošle godine kada je Željko Kerum nekoliko dana proveo u zatvoru zbog saobraćajnih prekršaja.

Tada je javno priznala da ju je vest potresla, navodeći da smatra kako njen suprug nije trebalo da vozi automobil kada je imao vozača i da sada mora da snosi posledice svojih postupaka.

Najnovije hapšenje Željka Keruma u okviru istrage poznate kao afera "Konoba Pršut" ponovo je usmerilo pažnju javnosti na celu porodicu. Za sada nema informacija da je Fani Kerum obuhvaćena istragom, ali se očekuje da će razvoj slučaja ponovo otvoriti pitanja o poslovanju nekada jedne od najmoćnijih preduzetničkih porodica u Hrvatskoj.

Iako je u javnosti često predstavljana kao supruga kontroverznog biznismena, Fani Kerum je tokom poslednje decenije postala važan deo upravljanja porodičnom imovinom i kompanijama koje i dalje predstavljaju značajan poslovni sistem na hrvatskom primorju.