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U hrvatskom gradu Obrovcu bi do sredine 2029. godine trebalo da počne da radi nova fabrika municije malog kalibra, zajednički projekat hrvatske države, italijanske Beretta Holding Grupe i privatnog investitora Ivana Kapetanovića.

Vrednost ulaganja procenjuje se na 125 miliona evra, a fabrika bi nakon dostizanja punog kapaciteta trebalo da zapošljava oko 250 radnika, pišu Financije.hr.

Prema informacijama koje je objavio talijanski poslovni dnevnik Il Sole 24 Ore, Beretta bi u zajedničkom poduhvatu trebalo da ima 50 odsto vlasništva plus jednu akciju. Preostali vlasnički udeli bili bi podeljeni između hrvatske države i Kapetanovića. Italijanska grupa preuzela bi prienos tehnologije, upravljanje lancem snabdevanja i uspostavljanje proizvodnih linija.

Kada dostigne puni kapacitet, fabrika bi trebalo da ostvaruje između 70 i 80 miliona evra godišnjeg prihoda. Nije objavljeno koliko bi ulaganje bilo ostalih partnera niti koliki bi tačno udeo pripao državi a koliki privatnom investitoru.

Pjetro Gusali Bereta najavio je da će se u Hrvatskoj proizvoditi vrsta municije koja se sada delimično proizvodi u švajcarskom pogonu, a namenjena je tenkovskim mitraljezima.

- U Evropi imamo fabrike municije u Nemačkoj, koja je najveća, te u Švedskoj, Mađarskoj i Švajcarskoj. U Hrvatskoj ćemo proizvoditi kalibar koji trenutno delimično proizvodimo u našem švajcarskom pogonu, a namenjen je tenkovskim mitraljezima. Takođe ćemo proizvoditi komponente koje iniciraju paljenje municije, koje naša fabrika u Nemačkoj trenutno proizvodi punim kapacitetom - rekao je za italijanske medije Bereta.

Beretta Holding je prošle godine ostvario 1,68 milijardi evra prihoda i EBITDA od 254 miliona evra. Oko 60 odsto poslovanja grupe odnosi se na civilno tržište, pre svega na lovce i sportske strelce, dok odbrambeni sektor čini preostalih 40 odsto.

Gusali Bereta ulaganje u Hrvatskoj opisao je kao deo šireg evropskog trenda povećavanja odbrambenih industrijskih kapaciteta. Potražnju podstiču rat u Ukrajini i promene američke spoljne politike, zbog kojih evropske države sve više nastoje da osiguraju vlastite proizvodne i tehnološke kapacitete.

Bereta, prema njegovim rečima, radi i na razvoju protivdronske municije. Hrvatski projekat trebaolo bi grupi istovremeno da donese dodatne proizvodne kapacitete za vrste municije i komponente za kojima postojeći evropski pogoni već beleže veliku potražnju.