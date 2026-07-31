ŽELJKO KERUM PUŠTEN NA SLOBODU! Objavljeni novi detalji o slučaju "Konoba Pršut" (FOTO)
Bivši gradonačelnik Splita, Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela, Andrija Polić u istrazi USKOK-a zbog sumnje na korupciju braniće se sa slobode, dok će sud o jedinom zahtevu za određivanje pritvora, koji se odnosi na Igora Sapunara, odlučiti tokom popodneva.
Ročište povodom zahteva USKOK-a za određivanje pritvora Sapunaru, zbog mogućeg uticaja na svedoke, na Županijskom sudu u Splitu trebalo bi da počne u 14 časova.
Za Keruma i Polića USKOK nije tražio određivanje pritvora, navodeći da za to nije bilo zakonskog osnova.
Istraga zbog nezakonite legalizacije konobe "Pršut"
USKOK je u petak pokrenuo istragu protiv trojice osumnjičenih zbog sumnje da su nezakonito legalizovali konobu "Pršut".
Tužilaštvo i Direkcija policije saopštili su, ne navodeći identitete osumnjičenih, da se Polić tereti za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja, dok se Kerum i Sapunar sumnjiče da su ga na to podsticali.
Prema sumnjama istražitelja, Polić je od oktobra 2017. do januara 2023. godine, kao viši stručni saradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odeljenju za prostorno uređenje i zaštitu životne sredine Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj kompaniji u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću.
Kerum odbacuje optužbe
Tužilaštvo je predistražne radnje u ovom slučaju pokrenulo u maju, a Željko Kerum odbacio je sve optužbe, tvrdeći da je ceo postupak sproveden u skladu sa zakonom.
(Kurir.rs/Nacional.hr)