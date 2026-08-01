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Slab zemljotres jačine 2,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je jutros područje Zagreba i njegove okoline.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je registrovan u 4.11 časova, na dubini od pet kilometara, oko 12 kilometara severozapadno od Zagreba.

Brojni građani javili su da su osetili podrhtavanje tla, a pojedini tvrde da je potres bio jači nego što pokazuju zvanični podaci.

"U Gornjoj Stubici se baš dobro osetio. Mnogo više nego što piše", napisao je jedan korisnik.

Drugi je naveo: "U Poljanici Bistranskoj kuća se dobro zatresla uz jaku tutnjavu."