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Kako je izvestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava Vatrogasnog operativnog centra o požaruprimljena je u 7:24 sati.

Lokalni portal Zagorje piše da su u požaru poginuli otac i dvoje dece. Komšije su ispričale da je jedno dete završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu.

Komšije tvrde da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Napomenuli su da je supruga i majka radila pa nije bila u kući.

- Jadna žena, vikala je sva u šoku. Strašna je ovo tragedija. Užasna - poručile su komšije, napomenuvši da je reč o porodici koja se doselila negde sa zlatarskog područja.

Na mestu događaja sledi uviđaj kojim će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih.

(Kurir.rs/Zagorje)

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