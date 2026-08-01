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Tri veća požara izbila su na području Puljštine, u blizini Štokovaca i Bokordića, kod sela Orihi i u Kačanima. U gašenju je učestvovalo oko 20 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila.

Na području Istre danas je u razmaku od svega nekoliko sati izbilo više velikih požara, zbog čega su na teren upućene brojne vatrogasne ekipe i protivpožarni avioni.

Tri veća požara izbila su na području Puljštine, u blizini Štokovaca i Bokordića, kod sela Orihi i u Kačanima. U gašenju je učestvovalo oko 20 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila.

U akciji su bili pripadnici Javne vatrogasne jedinice Pula, uz pomoć dobrovoljnih vatrogasnih društava iz okolnih mesta. Komandant JVP Pula Ivica Rojnić izjavio je da su svi požari na području Puljštine stavljeni pod kontrolu, ali da je izgorelo više hektara trave i niskog rastinja.

Požari i na Labinštini, angažovani kanaderi

Istovremeno je izbio i požar na području opštine Oprtalj, u blizini sela Čepići, gde gore mešovita šuma, trava i nisko rastinje na veoma nepristupačnom terenu.

Požar gase pripadnici Javne vatrogasne jedinice Umag, kao i dobrovoljna vatrogasna društva iz Umaga, Oprtlja i Buja. Na terenu je angažovano 20 vatrogasaca sa šest vozila.

Zbog nepristupačnog terena i požara koji je zahvatio između pet i deset hektara površine, u pomoć su pozvana i dva kanadera.

Tokom dana izbila su još tri požara na području Labinštine. Prvi je prijavljen u mestu Vlakovo u 9.38 časova, dok su druga dva izbila oko podneva u Reburićima i Brgudu.