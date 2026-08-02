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Od kada se u subotu ujutru saznalo za tragediju, u javnosti su počele spekulacije da je reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu, jer su komšije porodice koja je živela u kući u kojoj je izbio požar lokalnim medijima ispričale da su pre izbijanja vatre nešto čule.

Požar koji je 1. avgusta u 7.24 izbio u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju, u kojem su poginuli 46-godišnji muškarac i dvoje maloletnika, najverovatnije njegova deca, prema dosadašnjim saznanjima bio je podmetnut. To je saopštila Policijska uprava Krapinsko-zagorska nakon obavljenog uviđaja, tokom kojeg je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće namerno zapaljena vatra koja je izazvala požar.

Međutim, uzrok smrti muškarca (46) i dvoje maloletnika, čija su tela pronađena u kući nakon što su vatrogasci ugasili požar, za sada nije poznat. Policija je saopštila da su tela posle uviđaja prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gde će biti obavljena obdukcija koja bi trebalo da utvrdi tačno vreme i uzrok smrti troje stradalih.

Od kada se u subotu ujutru saznalo za tragediju, u javnosti su se pojavile spekulacije da je reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu, jer su komšije porodice lokalnim medijima rekle da su pre izbijanja požara nešto čule. Neki su tvrdili da su čuli tri pucnja, dok su drugi govorili o eksploziji. Ovo drugo pomenuo je u izjavi za Hinu Stjepan Skuliber, predsednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, koji je rekao da su vatrogasci dojavu o požaru primili u 7.20.

"U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne jedinice dobio je dojavu o požaru kuće. Prijavljeno je da kulja gust crni dim i da se čula eksplozija. Naši vatrogasci izašli su na teren već u 7.21, a u 7.29 stigli su u Sveti Križ Začretje. Na intervenciju je izašlo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje. Već u 7.38 požar je bio potpuno lokalizovan, a kada su vatrogasci ušli u kuću pronašli smo tri osobe koje su izgubile život", rekao je Skuliber.

Policija, međutim, nije izvestila ni o pucnjevima ni o eksploziji, a tokom subote saznalo se i da je muškarac (46) na svom Fejsbuk profilu ostavio objavu uznemirujućeg sadržaja, iz koje su oni koji su je pročitali zaključili da namerava da učini nešto strašno.

Nije poznato da li je neko ko je video tu objavu obavestio policiju, ali će istražitelji, po svemu sudeći, detaljno analizirati njen sadržaj u okviru kriminalističke istrage koja još nije završena. Objava bi mogla da pomogne u rasvetljavanju okolnosti tragedije.

Tokom uviđaja izuzeti su svi tragovi koji bi mogli biti korisni za istragu, a policija će razgovarati sa svim osobama koje bi mogle da pomognu u utvrđivanju šta se dogodilo 1. avgusta pre 7.20 časova u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju. Među njima je i supruga muškarca (46), koja je u vreme tragedije bila na poslu.

Ukoliko se ispostavi da je upravo četrdesetšestogodišnjak podmetnuo požar, istražitelje će zanimati i motiv tog čina kojim su ugašena tri života.

Za sada je, međutim, sa sigurnošću utvrđeno jedino da je požar podmetnut, pa će policija istražiti i druge moguće scenarije, uključujući mogućnost da je požar namerno izazvan kako bi se prikrili tragovi eventualnog zločina, kao i ko bi u tom slučaju mogao biti odgovoran.