Slušaj vest

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na ostrvu Korčula zabeleženo je kratkotrajno fekalno zagađenje mora zbog povišene koncentracije bakterije ešerihija koli, zbog čega se do daljeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno zagađenje fekalijama potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije, prenosi Index.hr.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrednost za bakteriju ešerihija koli", navode iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljaće se do prestanka zagađenja, o kojem su obavešteni Inspekcija zaštite prirodne sredine i ostale nadležne inspekcije.

Kurir/Index

Ne propustiteDruštvoSvi kupači u šoku gledaju ovu ženu na plaži: Kad je izašla iz pliućaka usledio je apsolutni hit sezone VIDEO
plaža u Budvi
DruštvoNiti ležaljka, niti piće, a ceh 10 evra: Neobična situacija dočekala turiste - dali im papirić umesto računa, pa izbila svađa
Peščana plaža sa suncobranima u Polihronu
NovčanikTuristi besni zbog nove prakse na plažama: Posle paprenih cena ležaljki, počeli da naplaćuju i ovo
plaža Italija Rimini ležaljke suncobran
DruštvoOvo su heroji koji su spasili dečaka (12) iz Srbije u Haniotiju: Sofija i Antonis ga vratili u život u poslednjem trenutku (FOTO)
758239358_27757312353884964_6203893516007440711_n.jpg