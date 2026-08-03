Uprkos upornim merama potrage i pretrazi područja gde je prijavljen nestanak osobe , policajci Jedinice za priobalno područje Lučko danas su u ranim popodnevnim satima uočili telo , a zatim ga izvukli na obalu, saopštila je zagrebačka policija.

U službenim prostorijama Policijske uprave Zagreba juče uveče, 34-godišnji muškarac je prijavio nestanak svog prijatelja, koga je poslednji put video popodne kada je otišao da se kupa u reci Savi u mestu Lijevi Dubrovčak. Odmah po prijemu informacije, pokrenute su intenzivne mere potrage i pretraga reke Save i okolnog područja na lokaciji Lijevi Dubrovčak u opštini Ivanić-Grad, u koju su, pored Policijske uprave Zagreba, uključene i druge nadležne službe kako bi se pronašla nestala osoba.