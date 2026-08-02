NA OVOM GRANIČNOM PRELAZU KOLONA DUGA 15 KILOMETARA Ako ste planirali ovim putem, obratite pažnju! Čeka se 10 sati FOTO
Veliki broj vozila nalazi se na potezu prema graničnom prelazu Karasovići u Hrvatskoj, gde se na prelazak u Crnu Goru čeka i do deset sati, javlja Hrvatska radio televizija (HRT).
Stoga je gradonačelnik Opštine Konavle, grada koji se nalazi nadomak granice sa Crnom Gorom, aktivirao Stožer Civilne zaštite, poručivši da su Konavle "praktično paralizovane", prenosi HRT.
Kolona vozila proteže se 15 kilometara, od graničnog prelaza Karasovići.
Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) saopštili su da su da se na Vitaljini, na prelaz granice prema Crnoj Gori čeka četiri sata.
"Specifičan granični prelaz"
Kako je pojasnio gradonačelnik opštine Konavle Božo Lasić, Karasovići su specifični granični prelaz, pošto do njega vodi Jadranska magistrala, a ne auto-put.
"Sve Konavljane i Konavljanke molim da odlože sva putovanja ličnim automobilima koja nisu nužna, kako bismo izbegli dodatne saobraćajne zastoje i sve opasnosti koje takva situacija nosi", poručio je Lasić u objavi na društvenim mrežama.