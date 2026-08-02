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Veliki broj vozila nalazi se na potezu prema graničnom prelazu Karasovići u Hrvatskoj, gde se na prelazak u Crnu Goru čeka i do deset sati, javlja Hrvatska radio televizija (HRT).

Stoga je gradonačelnik Opštine Konavle, grada koji se nalazi nadomak granice sa Crnom Gorom, aktivirao Stožer Civilne zaštite, poručivši da su Konavle "praktično paralizovane", prenosi HRT.

Kolona vozila proteže se 15 kilometara, od graničnog prelaza Karasovići.

Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) saopštili su da su da se na Vitaljini, na prelaz granice prema Crnoj Gori čeka četiri sata.

Foto: Prinskrin/Uživo kamere

"Specifičan granični prelaz"

Kako je pojasnio gradonačelnik opštine Konavle Božo Lasić, Karasovići su specifični granični prelaz, pošto do njega vodi Jadranska magistrala, a ne auto-put.