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Letnje vrućine i toplotni talasi ne stvaraju probleme samo ljudima, već i životinjama koje u naseljenim mestima sve češće traže osveženje i hranu. Nesvakidašnja drama sa srećnim krajem odigrala se u selu Kričke blizu Novske u Hrvatskoj, kada su majka i ćerka po dolasku u svoju vikendicu zatekle neočekivanog i prilično krupnog gosta u spavaćoj sobi.

Ubrzo po dolasku na odmor, nakon što je majka izašla u dvorište, ćerka je ušla u sobu i ostala u šoku - na samom bračnom krevetu odmarala se ogromna zmija. Uplašene vlasnice odmah su pozvale stručnjake, a na teren su brzo stigli iskusni lovci na zmije Darko Karamazan i njegov kolega Vlado Lađarević iz Šumeća.

Brza akcija i neobičan susret

Karamazan se priseća trenutka kada su dobili poziv i same intervencije u vikendici:

"Nakon što je majka ustala i izašla u dvorište, kći je ušla u sobu i zatekla zmiju. Ležala je na bračnom krevetu. Nakon što smo primili poziv, rekli smo vlasnicama da zatvore vrata, kako zmija ne bi pobegla. Došli smo što smo brže mogli. Kad smo stigli, počeli smo da pretražujemo sobu, a vlasnica je ukazala da je (zmija) na krevetu", priča Darko Karamazan.

Kada su podigli posteljinu, pred njima se ukazala ogromna sklupčan smuk.

"Reč je o smuku, pretpostavljam da je ženka. Bila je debela dva do tri centimetra, a dugačka gotovo dva metra. Imala je sigurno dva kilograma. Takav primerak nisam skoro uhvatio. Vratili smo je u njezino prirodno stanište na dovoljnoj udaljenosti od kuće", kazao je Darko.

Dok je bezbedno uklanjao zmiju sa kreveta, Darko se u svom stilu obratio nepozvanom gostu:

"Ajde srećo, pa ne možeš u tuđem krevetu spavati", reči su koje je lovac na zmije Darko Karamazan uputio smuku koji se odmarao na bračnom krevetu.

Šta je privuklo zmiju u kuću?

Vlasnica vikendice je spomenula da je u objektu ranije čula puhove, što je verovatno bio glavni razlog dolaska ovog predatora. Međutim, klima-uređaj koji je radio u kući stvorio je savršeno utočište od spoljašnje vrućine.

"Nakon što smo je spasili i pustili, nije se baš previše zahvaljivala, jer u kući je radila klima, pa joj tamo nije bilo prevruće”, našalio se Darko.

Lovci na zmije trenutno imaju pune ruke posla - dešava se da u samo jednom danu prime i do sedam poziva iz različitih krajeva Hrvatkse. Karamazan objašnjava da sve veći broj glodara u naseljenim mestima prirodno privlači zmije, ali naglašava njihovu izuzetnu korisnost za ekosistem:

" Zmije će dolaziti blizu kuća, jer je sve više glodara u naseljenim mestima, a sve manje ih je u prirodi. Zmije rešavaju glodare i jako je dobro da postoje. Veća je opasnost da će čovek umreeti od mišije groznice nego od ugriza zmije”, napominje lovac na zmije.

Saveti za prevenciju i zaštita vrsta

Kako bi građani sprečili ulazak zmija u svoje domove, iskusni hvatač daje nekoliko jednostavnih i praktičnih saveta:

"Zatvarajte vrata. Ako imate ruže ili stabla u blizini kuće preko kojih zmije mogu ući, odmaknite ih”, zaključio je.

Treba napomenuti da su u Hrvatskoj gotovo sve autohtone vrste zmija, uključujući i smuka, strogo zaštićene zakonom. Svako njihovo hvatanje bez dozvole, povređivanje ili ubijanje je najstrože zabranjeno.