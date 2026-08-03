"Gde su tune, tu je i ajkula"

"Gde su tune, tu je i ajkula"

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Ovaj prizor privukao je veliku pažnju, a snimak događaja objaviljen je na Fejsbuk stranici Medulin FM.

Mnogi su bili oduševljeni jer se ovako velike ribe retko mogu videti tako blizu kupača. Ipak, na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili komentari da prisustvo tuna može da privuče i ajkule, pošto ih one u pojedinim slučajevima prate kao plen.

- Gde su tune, tu je i ajkula - napisala je jedna korisnica, a ubrzo je usledio i duhovit odgovor: "A gde je ajkula, tu je i more".

Stručnjaci podsećaju da se svim morskim životinjama treba približavati s oprezom i poštovanjem, bez obzira na to koliko njihov susret delovao atraktivno.

Naglašavaju da je važno ne uznemiravati divlje životinje, kako zbog bezbednosti ljudi, tako i radi očuvanja njihovog prirodnog staništa.