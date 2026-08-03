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U Svetom Križu Začretju u subotu se dogodila porodična tragedija u kojoj su život izgubile tri osobe. U porodičnoj kući pronađena su tela oca i njegovo dvoje maloletne dece. Iako zvanične potvrde još nema, sumnja se na ubistvo i samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je otac usmrtio svoje dvoje dece, zapalio kuću, a potom izvršio samoubistvo. Lokalni portal Zagorje.com navodi da su stradali otac, sedamnaestogodišnji sin i četrnaestogodišnja ćerka. Komšije su za taj portal ispričale da su čule tri pucnja, nakon čega je izbio požar.

Index nezvanično saznaje da su na telima dece, uprkos tome što su bila zahvaćena vatrom, bile vidljive povrede nanete oštrim predmetom.

Nezvanično se saznaje i da majka dece u poslednje vreme nije živela u porodičnoj kući, već kod svoje porodice. Supružnici su bili u procesu razlaza i bio je dogovoren način staranja o deci, pa ništa nije ukazivalo na tragediju.

Naložena obdukcija tela

Županijsko državno tužilaštvo naložilo je obdukciju tela muškarca i dvoje dece pronađenih nakon požara u Svetom Križu Začretju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Državno tužilaštvo i policija nastavljaju istragu.

Istražitelji za sada ne potvrđuju da je smrt nastupila usled rana od vatrenog oružja. Na sva tri tela ostali su vidljivi tragovi požara, zbog čega utvrđivanje uzroka smrti nije jednostavno. Čeka se nalaz obdukcije, koja bi trebalo da bude obavljena najkasnije sutra.

Požar je u velikoj meri uništio unutrašnjost kuće, što dodatno otežava rekonstrukciju događaja.

Tužilaštvo: Istraga se nastavlja

Povodom smrti dvoje dece i jedne odrasle osobe obavljen je uviđaj, saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu.

Dežurna zamenica Županijskog državnog tužioca u Zagrebu 1. avgusta 2026. godine rukovodila je uviđajem koji je sproveden u Svetom Križu Začretju, u saradnji sa ekipom za uviđaje, stručnim službama Policijske uprave Krapinsko-zagorske i inspektorkom za zaštitu od požara i eksplozija, nakon dojave o požaru i pronalasku tela odraslog muškarca (1979. godište) i dvoje dece (2009. i 2011. godište).

Tokom uviđaja izdat je nalog za prevoz tela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, kao i za sprovođenje obdukcije radi utvrđivanja uzroka smrti.

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu, u saradnji sa nadležnim službama Policijske uprave Krapinsko-zagorske, nastavlja sprovođenje svih potrebnih mera i radnji kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja.