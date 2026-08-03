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Kod Novog Bokanjca izbio je požar u kojem, prema prvim informacijama, gori borova šuma i nisko rastinje. Na terenu su pripadnici Javne vatrogasne jedinice Zadar, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nin, kao i dislocirane vatrogasne snage.

Kako je za HRT izjavio županijski vatrogasni komandant Matej Rudić, zatražena je pomoć dva kanadera. Komandant JVP Zadar Boris Jović naveo je da požar zahvata nisko rastinje, ali da gašenje otežava nepristupačan teren.