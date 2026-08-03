Kako je za HRT izjavio županijski vatrogasni komandant Matej Rudić, zatražena je pomoć dva kanadera. Komandant JVP Zadar Boris Jović naveo je da požar zahvata nisko rastinje, ali da gašenje otežava nepristupačan teren.
Hrvatska
UZBUNA U DALMACIJI! Veliki požar kod Zadra, kanaderi hitno upućeni na teren (VIDEO)
Slušaj vest
Kod Novog Bokanjca izbio je požar u kojem, prema prvim informacijama, gori borova šuma i nisko rastinje. Na terenu su pripadnici Javne vatrogasne jedinice Zadar, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nin, kao i dislocirane vatrogasne snage.
Kako je za HRT izjavio županijski vatrogasni komandant Matej Rudić, zatražena je pomoć dva kanadera. Komandant JVP Zadar Boris Jović naveo je da požar zahvata nisko rastinje, ali da gašenje otežava nepristupačan teren.
Zbog toga će u akciju biti uključene i vazdušne snage. Iznad grada se vidi gust siv dim, dok je, prema navodima portala Dalmacija Danas, primećen i crni dim, što dodatno izaziva zabrinutost među građanima.
(Kurir.rs/HRT/057Info/dalmacijadanas.hr)
Reaguj
Komentariši