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Trojica muškaraca povređena su danas popodne u eksploziji koja se dogodila u kući u naselju Vodena Draga, u opštini Bosiljevo, saopštila je policija.

Prema dosad prikupljenim informacijama, oko 17.45 časova dvadesetogodišnji mladić je u kući aktivirao za sada nepoznatu eksplozivnu napravu. U eksploziji su povređeni on i još dvojica muškaraca.

Sa mladićem su bili otac i brat

Nezvanično se saznaje da su se u kući nalazili otac i njegova dvojica sinova, od kojih je jedan aktivirao eksplozivnu napravu. Kako prenosi Index, reč je o nesrećnom slučaju, odnosno mladić je nestručno rukovao napravom i igrao se njome, a eksploziji nije prethodio nikakav sukob.

Eksplozija je probila dva suprotna zida kuće, nameštaj je razbacan na sve strane, a popucala su i vetrobranska stakla na obližnjim automobilima, piše Radio Mrežnica.

Mladić koji je aktivirao napravu teško povređen, helikopterom prebačen u Zagreb

Dvadesetogodišnjak koji je aktivirao eksplozivnu napravu helikopterom je prebačen u bolnicu u Zagrebu i nalazi se sa teškim povredama. Otac i drugi sin prevezeni su u bolnicu u Karlovcu, a težina njihovih povreda za sada nije poznata, navodi Radio Mrežnica.

Policija će obaviti uviđaj na mestu događaja, nakon čega sledi kriminalistička istraga kojom će biti utvrđene sve okolnosti eksplozije, kao i o kakvoj je eksplozivnoj napravi reč.

(Kurir.rs/Index.hr)

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