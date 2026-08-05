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Mladi afrički lav Uganda usmrtio je krajem jula lavicu Tajri u Zoološkom vrtu u Zagrebu, iako su zaposleni prethodnih dana tvrdili da se par dobro slagao i da nije bilo nikakvih znakova koji bi ukazivali da bi moglo doći do tragedije.

Hrvatski mediji su sada objavili ispovesti posetilaca Zoološkog vrta, kao i uznemirujući snimak trenutka kada je lav napao lavicu.

- Nije bilo mnogo ljudi oko ograde sa lavovima, možda nas petnaestak. Gledala sam životinje i ne, nije bila igra. Delovalo je veoma agresivno. Mama je pitala zaposlenog u zoološkom vrtu koji je bio tamo zašto ne polivaju lavove vodom, jer joj se činilo da bi ovo ponašanje trebalo da prestane, a on joj je rekao neka ih ona polije. Bila je neprijatno iznenađena. Odjednom, lav je skočio na lavicu i zgrabio je za vrat. Pomislila sam: ovo nije igra. Činilo mi se da leži sa druge strane stene, pa sam se pomerila da bolje pogledam i shvatila da se ne pomera - priča posetiteljka zagrebačkog zoološkog vrta, koja je bila u bašti sa svojom decom u trenutku kada je lav ubio lavicu.

Kaže da je odvukla pažnju deci i, nakon što je shvatila da je lavica mrtva, brzo ih je odvela.

Pokrenuta je peticija kojom se zahteva smena Ivana Cizelja, direktora zoološkog vrta, koji je 14 godina radio u toj ustanovi kao kustos za gmizavce, ribe i vodozemce pre nego što je postao direktor, a mnogi pozivaju i na bojkot.

Neposredno pre prve sagovornice, ispred ograđenog prostora bila je gospođa iz Zagreba. Kaže da je videla lava kako stalno napada lavicu. Primetila je i negovatelja kako stoji malo dalje od ograđenog prostora, vičući lavovima da prestanu.

- Nisam stručnjak, ali mi se činilo da nešto nije u redu. Bila je na leđima i, iskreno, mislila sam da će pasti u jarak koji se nalazi u jednom delu ograđenog prostora. Stalno se klizala, delovala je pokorno i branila se. Ali kada smo otišli, još je bila živa. Iskreno, bilo mi je bolno da gledam - ​​imam dve mačke kod kuće, znam da smo tri nedelje navikavali jednu na drugu, a ovde sam pomislila da su to dve životinje koje nisu imale dovoljno vremena da se adaptiraju i da je zato gledamo tako bolne scene - kaže nam ona.

Nedugo pre napada, Tamara iz Slovenije bila je ispred ograđenog prostora sa svojom decom. Kada su prvi put prošli pored ograđenog prostora, lavica je mirno ležala na steni. Kada su prošli pored ograđenog prostora u povratku, videli su lava kako dolazi i ona se udaljila. Ali on je krenuo prema njoj.

- Počeo je da je napada, ona se branila, završila je u vodi. Počeli smo da vičemo, došao je zaposleni u zoološkom vrtu i počeo da viče na lava da se udalji. On se udaljio, a ona se izvukla iz vode. Onda sam videla ogrebotine na njoj. Bila sam u šoku. Moja mlađa ćerka, koja je imala dve godine, nije ništa razumela, ali me je starija ćerka pitala zašto je lav napao lavicu. Odmah sam ih pokupila. Bile smo na putu kući kada mi je prijateljica poslala link da je lav ubio lavicu. Zaustavila sam auto i plakala, toliko me je to potreslo - ističe Tamara.

Istraga je još uvek u toku u zoološkom vrtu. Nalazi sa Veterinarskog fakulteta pokazali su da je smrt najverovatnije nastupila usled gušenja. U nalazima se navodi da je u pitanju asfiksija izazvana kompresijom grkljana i ždrela.

- Ovaj nalaz, kao i sve ostale informacije, prosledili smo Evropskom udruženju evropskih bašta i akvarijuma i koordinatoru EEP-a za ovu životinjsku vrstu. Lavovi su spojeni u skladu sa njihovim pravilima i smernicama. Napad se dogodio u izuzetno kratkom vremenskom periodu i naši čuvari su odmah reagovali. Pokušali su da pozovu lava kako bi ga odvratili od napada. Istovremeno, u skladu sa svim protokolima, alarmirali su svoje kolege koji se bave rešavanjem ovakvih slučajeva. Svi su što pre stigli do ograđenog prostora sa lavovima, ali, nažalost, lavica je odmah uginula. Videvši to, pustili smo lava da se smiri pored tela lavice i sam uđe u unutrašnji deo ograđenog prostora. U tim okolnostima, jedini ispravan način reagovanja bio je upotreba sredstva za smirenje. Smirujućem sredstvu u strelici potrebno je samo oko deset minuta da deluje. Dakle, ne bi imalo smisla uspavati lava nakon što je ubio lavicu - ističe Ivan Cizelj, direktor zoološkog vrta.

Što se vikanja na lavove tiče, pojašnjava da je Uganda u Francuskoj bio u procesu treninga, koji je nastavljen u Zagrebu.

- Tokom boravka u Hrvatskoj lav se navikao na glasove svojih čuvara. Zbog toga je čuvar čim je opazio napad lava na lavicu krenuo dozivati ga. Nažalost, u naletu adrenalina lav nije reagovao na njegovo dozivanje. To je prirodno ponašanje zveri – u napadu su fokusirane na životinju koju napadaju - pojašnjava Cizelj.

lav Foto: Shutterstock

Udruženje Animaleks se takođe oglasilo povodom celog slučaja. Kažu da su pokrenuli peticiju kojom zahtevaju smenu direktora i odgovornost odgovornih. Obavestili su organizacije koje su učestvovale u preseljenju životinja.

- Smrt lavice Tajre, jedinke vrste koja se nalazi na Crvenoj listi ugroženih životinja, uzrokovana je nestručnim, nepažljivim i nemarnim spajanjem. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska iz različitih zooloških vrtova, lav i lavica su spojeni u zajedničkom ograđenom prostoru, a zvanični video od 10. jula već prikazuje ozbiljan napad mužjaka na lavicu. Uprkos tome, nisu razdvojeni.

Napad je trajao pola sata

Naredne tri nedelje lavica se branila od napada, a 25. jula posetioci su fotografisali vidljive povrede koje nisu lečene. Pritom nije uzeta u obzir činjenica da je nisu prihvatile druge lavice u mađarskom zoološkom vrtu i da je na telu imala stare ožiljke od ujeda.

- Napad u kojem je lavica ubijena počeo je oko 13 časova i trajao do najmanje 13:35 časova. Posetioci su obavestili čuvare već u 13:04 časova, ali je više od 30 minuta osoblje, uprkos raspoloživim resursima, pokušavalo da zaustavi lava isključivo pozivom. Zoološki vrt je imao skoro tri nedelje da razdvoji životinje nakon ponovljenih napada i postepeno počne da ih ponovo spaja, što je trebalo da se uradi od samog početka. Umesto toga, insistirali su da ih drže zajedno do smrti. Verujemo da zoološki vrt nije imao odgovarajuće kapacitete da smesti sve lavove odvojeno i stoga je požurio da ih ponovo spaja. Primeri na koje se direktor poziva nisu uporedivi jer im je prethodio proces međusobnog upoznavanja i prilagođavanja, a ne ponovnog spajanja samo nekoliko dana nakon dolaska – ističe Animaleks.