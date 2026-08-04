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U naselju Borovje u Zagrebuizbio je požar na kući na nasipu, a kako javlja čitateljka Večernjeg lista, gust dim mogao je da se vidi sa Mosta mladosti.

Iz Javne vatrogasne jedinice potvrdili su da gori prizemni objekat površine 14 x 10 metara.

Vatra je zahvatila i krov, ali su vatrogasci uspeli da lokalizuju požar i spasu jednu osobu.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu.

(Kurir.rs/Večernji/Foto: Ilustracija)

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