Kako piše Večernji, iz Javne vatrogasne stanice, radi se o požaru prizemnog objekta površine 14 x 10 metara
Hrvatska
POŽAR U ZAGREBU! Zapalila se kuća na nasipu u Borovju, gusti crni dim se vidi izdaleka! Vatrogasci spasili jednu osobu!
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U naselju Borovje u Zagrebuizbio je požar na kući na nasipu, a kako javlja čitateljka Večernjeg lista, gust dim mogao je da se vidi sa Mosta mladosti.
Iz Javne vatrogasne jedinice potvrdili su da gori prizemni objekat površine 14 x 10 metara.
Vatra je zahvatila i krov, ali su vatrogasci uspeli da lokalizuju požar i spasu jednu osobu.
Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu.
(Kurir.rs/Večernji/Foto: Ilustracija)
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