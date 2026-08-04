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Još jedna skandalozna izjava iz samog vrha države Hrvatske dok srpski narod obeležava najveći pogrom u svojoj novijoj istoriji.

Naime, predsednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandrokovićuputio je danas čestitku povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja, za koju tvrdi da je "kruna odbrambenog Domovinskog rata i istorijska prekretnica koja je omogućila kraj rata", prenela je agencija Hina.

- To je ključna istorijska prekretnica na kojoj je hrvatski narod stekao punu sposobnost da samostalno oblikuje svoj put - naglasio je Jandroković i dodao da "ovaj dan pripada hrvatskim braniteljima i poziva na sećanje na sve one koji su branili Hrvatsku".

Naglasio je da su mu "misli posebno sa porodicama poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, sa hrvatskim ratnim invalidima i sa svima koji su podneli najveće žrtve za hrvatsku slobodu."

Gordan Jandroković Foto: EPA/ZOLTAN BALOGH HUNGARY OUT

Jandroković je istakao da se s "protokom vremena još jasnije vide razmere vojnih pobeda postignutih u leto 1995. godine", naglašavajući da su "one postignute zahvaljujući jedinstvu i spremnosti na žrtvu hrvatskih branitelja i vođstvu državnog vrha na čelu sa prvim hrvatskim predsednikom Franjom Tuđmanom."

Utvrdio je da "velike pobede nose i veliku odgovornost i da sloboda dobija svoju najveću vrednost kada se transformiše u snagu za razvoj države."

1/9 Vidi galeriju Operacija Oluja istorijske slike Foto: Youtube prtscr / BKSP

Jandroković je rekao da je "na tim temeljima izrasla moderna, demokratska i međunarodno priznata Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, doprinoseći bezbednosti i stabilnosti evropskog i evroatlantskog prostora."

Pozvao je da "istina o pobedničkom letu 1995. godine i dalje bude podsticaj za izgradnju Hrvatske zasnovane na jedinstvu, jačanju institucija, ekonomskom razvoju, očuvanju nacionalnog identiteta, podršci porodicama i stvaranju uslova za mlade da grade svoju budućnost u domovini".

1/22 Vidi galeriju Hrvatski predsednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković na obeležavanju 30. godišnjice hrvatske akcije Oluja u Kninu Foto: Marko Karović

On se zahvalio svim hrvatskim veteranima i uputio čestitku svim građanima povodom "Dana pobede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja."

Operacija Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske i do okončanja rata za nezavisnost te zemlje, počela je 4. avgusta 1995. rano ujutru, ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na područja Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koja su bila deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine.

1/92 Vidi galeriju Fotografije iz Knina Foto: Marko Karović

Hrvatskaje tom operacijom, u kojoj je učestvovalo 138.500 pripadnika hrvatske vojske i policije i HVO, uspostavila kontrolu nad poslednjim delovima teritorije koje su držali pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.

Vlast Hrvatske, na čelu sa tadašnjim predsednikom Franjom Tuđmanom, proglasila je kraj operacije Oluja 7. avgusta uveče, iako su sporadični sukobi nastavljeni do 14. avgusta.

Operacija Oluja se ubraja u jedno od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše Jugoslavije.

Kao akciju etničkog čišćenja, operaciju Oluja je okvalifikovao i Međunarodni sud pravde u Hagu, u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.