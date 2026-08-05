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Nizak vodostaj Dunava poslednjih dana izaziva probleme duž celog toka reke. Plovidba je već kod Vukovara postala ozbiljno otežana, a neki brodovi više ne mogu da nastave putovanje. Posledice oseća i najveća hrvatska rečna luka.

Danas na Dunavu nema manjka saobraćaja. Čamci dolaze i odlaze - ribari pecaju, kupači traže osveženje, ali plovidba nije bezbrižna. Vodostaj je pao na minus 60 centimetara, pa reka zahteva dodatni oprez čak i od iskusnih stručnjaka.

- Pazimo na sve plićake, pazimo na te stene, odnosno na sve podvodne prepreke koje su ranije bile pod vodom i nepristupačne. Sada, nažalost, malo imamo problema sa tim, rekao je Saša Piljaš, predsednik Sportsko-ribolovnog društva Dunav Vukovar.

Nizak vodostaj je prvo ostavio čamce na suvom, a sada izaziva probleme čak i najvećim plovilima. U nekim delovima plovnog puta, Dunav je dubok samo metar i dvadeset centimetara.

- Plovni put treba da bude dubok najmanje dva metra da bi bio isplativ za brodare da prevoze teret. Sve ispod toga radi smanjenim kapacitetom, tako da je to pitanje isplativosti, rekao je Borna Čerina, šef Službe bezbednosti plovidbe u Lučkoj upravi Vukovar.

Već nedelju dana u Vukovaru je usidren kruzer, a i teretni brodovi su stali.

Foto: Prinskrin Hrt

Dva broda nasukana

- Imamo dva teretna broda u plovnom putu kod Erduta koji su se nasukali pre nekoliko dana i tamo stoje. Ili će se istovariti ili će čekati da nivo vode poraste, rekao je Čerina.

Najveća rečna luka u Hrvatskoj takođe čeka. Brodari i dalje dolaze u Vukovar poslednjih nedelja, ali sa skoro polovinom tereta. Danas uopšte ne plove.

- U poslednjih deset dana uopšte nismo imali plovidbu. Sve barže su usidrene ili u lukama ili u pojedinačnim područjima i čekaju bolji gaz, rekao je Marijan Kuprešak, direktor Luke Vukovar.

Ukoliko nivo Dunava uskoro ne poraste, posledice bi mogle biti još veće, posebno za robu koja je trebalo da nastavi put kroz Vukovar.

- Partneri koji su potpisali ugovor sa nama trebalo je da u naredna tri meseca prevezu oko 200 hiljada tona robe kroz Luku Vukovar, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. Postaje upitno da li će partneri organizovati neki drugi vid transporta, teretnim ili kamionskim prevozom, istakao je Kuprešak.

Ovo je veliki gubitak, posebno zato što se često kaže da je Dunav plovan 365 dana u godini. Ove godine, barem za sada, reka je pokazala da ovo pravilo nije bez izuzetaka. A da li su takvi uslovi iznenadili čak i najiskusnije stručnjake za plovidbu u Vukovaru, novinarka Vanesa Kupina saznala je od penzionisanog kapetana luke Ivana Barovića, koji je proveo više od 20 godina pored reke i kaže da se ne seća takvog incidenta.

- Bilo je leda i oko Dalja, bili su i visoki vodostaji kada smo imali poplavu na ovom mestu. Međutim, vodostaj nikada nije bio ovako nizak, rekao je Barović.

Dunav je, dodao je, plovan skoro tokom cele godine, a prekidi plovidbe su se dešavali uglavnom u izuzetnim situacijama zbog leda ili poplava. Međutim, ovakva obustava plovnog puta kod Vukovara do sada nije zabeležena.

Nizak vodostaj otežava plovidbu, a neki brodovi su zaustavljeni ili zaglavljeni u blatu. Kapetani moraju da prilagode svoje metode plovidbe i smanje količinu tereta kako bi bezbedno prošli kritična područja.

- Kapetani moraju da iskoriste sva svoja znanja kako bi mogli bezbedno da dovedu brodove u luke. Druga stvar je koliko je isplativo natovariti brod do 50 odsto gaza kako bi mogao da prođe u određenim područjima, rekao je Barović.

Upozorava da se takve situacije ne smeju posmatrati kao izolovani slučajevi.

- Bojim se da ne možemo biti previše optimistični, ali moramo preduzeti određene korake. Ovo je situacija kada ovde imate sušu, a u drugom području poplave, istakao je.

Najniži izmereni vodostaj Dunava kod Vukovara bio je pre oko sto godina, kada je bio minus 110 centimetara. Danas je vodostaj minus 60 centimetara.