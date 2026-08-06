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Zagrebačka policija potvrdila je da su u bolnicama od zadobijenih povreda preminuli još 35-godišnja vozačica i 29-godišnji putnik, dok je 48-godišnji putnik poginuo na mestu nesreće. Ranije je već bila potvrđena smrt jedne osobe.

Automobilu istekli registracija i saobraćajna dozvola

Nesreća se dogodila juče oko 22 časa u Ulici dr Luje Naletilića. Prema saopštenju policije, 35-godišnja žena upravljala je Mazdomzagrebačkih registarskih oznaka i kretala se u smeru severoistoka.

Utvrđeno je da su saobraćajna dozvola i registracija vozila istekle prošle godine.

Detalji stravične nesreće

U automobilu su se nalazili 29-godišnjak i 48-godišnjak. Kada je vozilo stiglo do kućnog broja 85, vozačica je iz za sada neutvrđenog razloga izgubila kontrolu, sletela sa kolovoza na zemljanu površinu, nakon čega je automobil udario u betonski stub Elektre.

Od siline udara Mazda se prepolovila. Vozilo je potpuno uništeno, a delovi automobila i krhotine bili su razbacani po putu i okolnom terenu.

Četrdesetosmogodišnji putnik poginuo je na mestu nesreće. Vozačica je prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb, dok je 29-godišnji putnik zbrinut u KBC Sestre milosrdnice. Oboje su, uprkos naporima lekara, kasnije preminuli od zadobijenih povreda.

Uviđaj je sprovela zamenica županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu u saradnji sa policijskim službenicima zagrebačke policijske uprave.

Ulica dr Luje Naletilića bila je potpuno zatvorena za saobraćaj od 22 časa do 3 ujutru, dok su vozila bila preusmeravana alternativnim pravcima. Tela svih troje stradalih nakon uviđaja prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će biti obavljena obdukcija.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila tačan uzrok nesreće i sve okolnosti koje su dovele do izletanja automobila sa puta.

Svedok: Ljudi ovom ulicom voze nenormalno brzo

Novinari portala Index obišli su jutros mesto nesreće. Put je na tom delu ravan i pregledan, a postoji i javna rasveta. Međutim, stanovnici Botinca tvrde da upravo takvi uslovi pojedine vozače podstiču da voze prebrzo.

- Ljudi ovom ulicom voze nenormalno brzo. Ponekad me je strah i da izađem, jer ovde nema kamera, upozorenja ni usporivača koji bi ih naterali da smanje brzinu. Mnogi ovu ulicu koriste kao mesto da isprobavaju koliko im automobil može brzo da ide - rekao je za Index jedan stanovnik Botinca koji je video posledice nesreće.

- Čuo sam snažan udarac, a kada sam izašao napolje, video sam da je automobil bio prepolovljen. Uveče ovde vozači divljaju automobilima i voze velikim brzinama - dodao je.

Prema njegovim rečima, pojedini vozači ovom deonicom prolaze brzinom od 120 ili 130 kilometara na čas. Policija za sada nije objavila kojom brzinom se Mazda kretala neposredno pre nesreće, niti je prebrzu vožnju navela kao utvrđeni uzrok nesreće.

Polomljeni stub zamenjen tokom noći