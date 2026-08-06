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Dvojica mladića, stari 19 i 18 godina, uhapšeni su zbog sumnje da su zlostavljali maloletnu devojku, dodirujući je po intimnim delovima tela, sve to snimali, a zatim snimak objavili na internetu.

Dok osumnjičeni tvrde da je sve bila "šala", policija i tužilaštvo ih terete za povredu prava deteta, bludne radnje i neovlašćeno snimanje.

Zlostavljanje snimali i vređali žrtvu

Za sada nije u potpunosti utvrđeno da li su sporni snimak objavili na internetu ili su zlostavljanje prenosili uživo, ali se na snimku jasno čuje da se devojčica protivi njihovim postupcima i govori da je boli ono što joj rade.

Istovremeno se čuju i uvredljivi komentari na njen račun, među kojima i rečenica: "Stari te gleda u lajvu, gleda te više ljudi nego ikad." Ostali komentari, koji se navode u krivičnoj prijavi, toliko su neprimereni da nisu pogodni za javno objavljivanje.

Prema dostupnim informacijama, devojčica je i ranije imala probleme u ponašanju i zloupotrebljavala je narkotike.

Tužilaštvo tražilo pritvor

Policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene, nakon čega je tužilaštvo zatražilo da im bude određen istražni pritvor. Međutim, sud je taj predlog odbio i izrekao im mere zabrane prilaska i kontaktiranja sa žrtvom.

Reč je o mladićima iz okoline Zagreba, koji su se tokom školovanja aktivno bavili sportom.

Preti im višegodišnja robija

Za krivično delo povrede prava deteta, odnosno primoravanje deteta na ponašanje koje nije primereno njegovom uzrastu, zaprećena je kazna zatvora do pet godina. Ista maksimalna kazna predviđena je i za bludne radnje nad maloletnom osobom.