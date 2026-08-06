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Nemački državljani izazvali su požar u stanu u porodičnoj kući u Poreču, pokazala je policijska istraga. Vatra je uništila skoro ceo apartman, a vlasnik procenjuje štetu na 400 hiljada evra. Kaže da je njegova sezona završena, a sledeća je pod znakom pitanja.

„Finansijski sam uništen najmanje za naredne dve godine“, rekao je vlasnik Markica Kikić. Po povratku sa plaže dočekao ga je prizor stana u plamenu, ali tvrdi da je još više šokiran ponašanjem gostiju koji su, prema rečima policije, izazvali požar.

„Nastavili su da jedu, nazdravljaju, dižu čaše i flaše. Čak su i nas uznemiravali dok smo paničili i kupovali creva da pokušamo da ugasimo požar“, rekao je.

Vatra buknula u kuhinji

Policijskom istragom utvrđeno je da je požar izbio u kuhinji, gde je 44-godišnja nemačka državljanka pripremala hranu.

„Zbog prenosa toplote sa šporeta na tiganj, a zatim na drva, vatra se proširila na ostatak stana“, saopštila je policija.

Policija sumnja da je ugrožavao život i imovinu opšteopasnom radnjom. Nadležno državno tužilaštvo će odlučiti o daljim koracima.

Nemačka porodica je u međuvremenu napustila Poreč, a vlasnik je ostao da sanira posledice požara.

1/8 Vidi galeriju Požar u apartmanu u Poreču Foto: Printskrin RTL

Advokat objašnjava da vlasnik prvo mora da napravi kvalitetnu procenu štete, nakon čega će tražiti nadoknadu štete od nemačke državljankinje.

„Sada im je najvažnije da izvrše kvalitetnu procenu štete. Nakon toga, podneće zahtev nemačkoj državljanki za nadoknadu štete. Ako ona to ne učini, vlasnica će moći da podnese tužbu nadležnom sudu u Poreču. Važno je da je zakon na njihovoj strani“, objasnio je advokat Zvonimir Matić.

Iako zakon predviđa mogućnost nadoknade štete, zakupci tvrde da se u praksi retko osećaju zaštićeno i upozoravaju da je takva šteta deo njihovog svakodnevnog rizika.

„Nažalost, bojim se da će moj kolega stanodavac morati da plati sav paušalni porez za ovu godinu, bez obzira na to što više neće moći da radi, jer Ministarstvo finansija do sada nije pokazalo razumevanje“, upozorava Hana Matić iz Udruženja stanodavaca „Spasimo male porodice“.

Šok sa Bukinga

Vlasnik se nadao da će mu platforma preko koje je smeštaj rezervisan takođe pomoći, ali kaže da je doživeo još jedno razočaranje.

„Posle sat vremena dobijam imejl sa platforme u kojem me obaveštavaju da su goste premestili u drugi smeštaj, čak i u najluksuzniji hotel, i da moram da im platim smeštaj“, tvrdi on.

Buking je odgovorio na upit o ovom slučaju.

„Pregledamo detalje ovog slučaja i konkretne rezervacije gosta na koju se odnosi i možemo da potvrdimo da smo gosta stavili na listu blokiranih korisnika dok se provera ne završi“, rekao je Buking.

Vlasnik tvrdi da su problemi sa gostima počeli dan nakon njihovog dolaska, kada su, kaže, počeli da dovode dodatne ljude u stan.

„Kada sam pokušao da ga upozorim, samo mi se ubacio u lice i arogantno rekao da je rezervisao apartman i da u njemu mogu da rade šta god žele“, rekao je.