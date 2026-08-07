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O događaju je obavešteno Državno tužilaštvo, a prema prvim informacijama ne sumnja se na krivično delo, piše Dalmatinski portal.

Bešlić je bio višestruko osuđivan, a u zatvoru se nalazio od početka ove godine. Tamo je trebao da odsluži kaznu od godinu i dva meseca zbog prevare i falsifikovanja.

S obzirom da se nije sam javio na izdržavanje kazne, policija ga je pronašla i privela nakon jednomesečne potrage. Njegovo ime bilo je poznato iz medijskih izveštaja i ranije. Pre dvanaest godina osuđen je s partnerkom za organizovanje lanca međunarodne prostitucije.