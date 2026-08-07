Epicentar je bio 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog
"Snažna tutnjava i buka"
"SNAŽNA TUTNJAVA ZATRESLA MI KREVET, JAKO, ALI KRATKO" Snažan zemljotres pogodio Hrvatsku!
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Seizmološka služba je noćas, 7. avgusta u 1 sat i 20 minuta zabeležila umeren zemljotres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Rihteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS lestvice.
Na EMSC-u brojni su komentarisali potres, a najviše ljudi s područja Novog Vinodolskog i Senja.
"Jak udarac i podrhtavanje", "Jako se treslo ali kratko", "Jak udarac, probudio me i skočila sam iz kreveta", "Snažna tutnjava i buka", "Duboki tutanj, zatreslo mi krevet", neki su od komentara.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
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