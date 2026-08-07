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Seizmološka služba je noćas, 7. avgusta u 1 sat i 20 minuta zabeležila umeren zemljotres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Magnituda potresa iznosila je 3.5 po Rihteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV-V stupnja EMS lestvice.

Na EMSC-u brojni su komentarisali potres, a najviše ljudi s područja Novog Vinodolskog i Senja.