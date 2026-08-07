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Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i poslanik u hrvatskom Saboru Milorad Pupovac izrazio je danas zabrinutost zbog govora mržnje u Kninu 5. avgusta i pozvao pravosuđe i policiju da reaguju.

Pupovac je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da su se u popodnevnim satima 5. avgusta, na dan obeležavanja 31. godišnjice operacije Oluja, na kninskim ulicama i u ugostiteljskim objektima mogle čuti poruke koje predstavljaju "ozbiljan napad na ustavne vrednosti i demokratiju", naglašavajući da mržnja i pozivanje na zločin nisu spojivi s patriotizmom, prenosi Hina.

Na konferenciji je prikazao i kompilaciju snimaka iz Knina, od kolone navijača i veterana do nekadašnjeg komandanta IX bataljona HOS-a "Rafael Boban" Marka Skeje, koji u jednom restoranu peva pesmu "Juru i Bobana".

Marko Skejo Foto: Printscreen X

Na snimcima se čuje kako se na ulicama uzvikuje "Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina", "Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije", kao i vređanje pravoslavnog sveca Svetog Save.

- Ovo nije patriotizam. Mržnja i pozivanje na zločin nespojivi su sa istinskim patriotizmom, čak i u ratu, a kamoli u miru. Oni koji ovo godinama pokušavaju da predstave kao čin domoljublja zapravo ozbiljno narušavaju prave vrednosti patriotizma. U miru je najveća patriotska vrlina ustavni patriotizam - poručio je Pupovac.

Dodao je da greše oni koji na takve pojave okreću glavu, jer je reč o "opakom napadu na demokratiju".

Milorad Pupovac Foto: Beta Hina Damir Sencar

Prikazani su i delovi Ustava za koje u Srpskom narodnom veću (SNV) smatraju da su prekršeni uzvikivanjem ustaškog pozdrava "za dom spremni"i veličanjem Nezavisne Države Hrvatske (NDH) nakon zvaničnog dela programa.

Pupovac je oštro kritikovao pravosudne organe, navodeći da su pojedini učesnici spornih okupljanja ranije oslobađani odgovornosti pred sudovima.

- Neki od ovih koji su pevali, bilo u mimohodu Torcide, bilo na okupljanju Skejine kampanje, zapravo su bili oslobođeni odgovornosti za ono što su ranije činili - rekao je Pupovac, naglasivši da se zbog toga osećaju slobodnim da takve postupke ponavljaju.

1/9 Vidi galeriju Ustaše su tokom postojanja NDH ubile više stotina hiljada Srba Foto: Arhiva

Dok ga postupci Marka Skeje ne iznenađuju, istakao je Pupovac, zabrinjava ga što mladi ljudi, koji nisu videli ni "r" od rata, prizivaju sukobe na osnovama ideologija iz Drugog svetskog rata.

Upozorio je na, kako je rekao, praksu u kojoj policija obezbeđuje skupove na kojima se krši javni red i mir, dok sudovi naknadno odbacuju prijave.

Zapitao se zašto Državno tužilaštvo Republike Hrvatske (DORH) ne reaguje po službenoj dužnosti na govor mržnje i podsticanje na nasilje, apelujući na najviše političke i pravosudne institucije da prekinu politiku popuštanja.

Obeležavanje Oluje u Kninu Foto: Beta Mario Strmotić

Svoj zahtev za reakcijom zaključio je porukom da izostanak osude ovakvih pojava predstavlja direktnu pretnju pripadnicima srpske zajednice, ali i svim građanima koji se zalažu za pravno uređenu državu.

Na novinarsko pitanje o medijskim napisima o hapšenju osobe povezane sa srpskom Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), Pupovac je odgovorio da nema konkretne informacije, ali da očekuje da nadležne institucije utvrde sve činjenice i da svako kršenje zakona bude adekvatno sankcionisano.