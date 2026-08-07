Zadarska policija navodi da je dojavu građanina primila oko 7:20 sati, a naknadno je utvrđeno da se radi o 24-godišnjem Slovencu . Policija navodi da je na mestu pronalaska tela sproveden uviđaj.

Pregledom koji je obavio mrtvozornik nisu utvrđeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Po nalogu Županijskog državnog tužioca sprovešće se obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti 24-godišnjaka, stoji u saopštenju zadarske policije.