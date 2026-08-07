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Policija je objavila detalje novog napada na mladića u Supetruna Braču. U napadu je 19-godišnji mladić lakše povređen, a napao ga je 18-godišnjak protiv kojeg je policija podnela krivičnu prijavu.

Osamnaestogodišnjaku zasmetao pentagram na majici 19-godišnjaka

Prema rezultatima kriminalističke istrage, 18-godišnjak je 5. avgusta oko 16:45 sati napao 19-godišnjaka jer mu je zasmetao motiv pentagrama na njegovoj majici. Policija navodi da je 18-godišnjak najpre od mladića tražio da skine majicu, a potom ga udario rukom.

Tokom incidenta još četiri osobe su vikom i galamom tražile od 19-godišnjaka da skine majicu. Napadnuti mladić potom se udaljio, a lekarskim pregledom utvrđene su mu lakše telesne povrede.

Policija je ubrzo na području Supetra pronašla svih pet osoba povezanih sa događajem. Oni su uhapšeni i dovedeni u policijske prostorije radi kriminalističke istrage. Kod 18-godišnjaka je izmereno 0,61 promila alkohola.

Pentagram Foto: Profimedia

Index: Napadač i njegovi prijatelji su iz Sinja

Kako Index nezvanično saznaje, napadač i njegovi prijatelji, koji su takođe tražili od mladića da skine majicu, su iz Sinja.

Nakon završene kriminalističke istrage policija je utvrdila sumnju da je 18-godišnjak počinio krivično delo nasilničkog ponašanja i protiv njega će biti podneta krivična prijava. Preostala četvorica prijavljena su zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Nekoliko dana ranije još jedan napad u Supetru

Nekoliko dana ranije u Supetru se dogodio još jedan napad. Prvog dana avgusta oko 19:30 sati, u ugostiteljskom objektu u Supetru, dve mlađe muške osobe fizički su napale maloletnika. Policija je tada za Index potvrdila da su mu utvrđene lakše telesne povrede.

Indexu se anonimno javila čitateljka koja je tvrdila da je maloletnik sedeo i jeo u restoranu brze hrane kada su ga napadači oborili na pod i udarali. Navela je i da je motiv navodno bio to što je mladić iz Zagreba, ali te tvrdnje nisu nezavisno potvrdene.

Posle tog napada gradonačelnica Supetra Ivana Marković osudila je nasilje u izjavi za Index.

- Nasilje ne može biti način rešavanja bilo kakvih nesuglasica, razlika ili društvenih problema, bez obzira na to odakle dolazi i prema kome je usmereno - poručila je Marković.