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Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je danas Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu da pokrene istragu povodom svedočenja oficira Hrvatske vojske o ubistvu 500 srpskih civila na Baniji u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja".

Linta u saopštenju podseća da je hrvatski oficir Tihomir Mandarić javno govorio o masovnom ubistvu 500 srpskih civila na Baniji u zločinačkoj akciji "Oluja".

Prema Mandariću, zločin su počinili pripadnici 2. brigade "Gromovi" 6. avgusta 1995. godine na Janusovim livadama” u blizini Donjeg Žirovca neposredno pored puta Glina - Dvor.

Foto: Profimedia

Pokojni Svetozar Livada, predsednik Zajednice Srba u Hrvatskoj, univerzitetski profesor i naučnik, nekoliko puta je bezuspešno, u periodu 2001-2006. godine, tražio od hrvatske države da pokrene istragu o likvidaciji 500 Srba za vreme "Oluje", naveo je Linta.

Profesor Livada je smatrao da je to najveći zločin koji se u jednom danu dogodio za vreme građanskog rata u Hrvatskoj, a kao argument je koristio tekst nedeljnika Srpskog demokratskog foruma iz Zagreba pod nazivom "Identitet", objavljen 2001. godine.

U njemu dvojica novinara Boris Pavić i Ivan Klobučar, dokazujući tezu o tom zločinu, koriste svedočenje oficira hrvatske vojske Tihomira Mandarića.

Prema iskazu Tihomira Mandarića 1. i 3. bojna 2. brigade Hrvatske vojske "Gromovi", presrela je veliku grupu od oko 500 srpskih civila dok se od zaseoka Janusi, i potom preko Janusovih livada, spuštala prema magistralnom putu koji je trebalo da ih odvede do Bosne.