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U kući na području Slavonskog Broda u petak uveče pronađeno je telo 71-godišnjeg muškarca, a policija je zbog sumnje na nasilnu smrt uhapsila osobu koja se dovodi u vezu sa događajem.

Kako je saopštila Policijska uprava brodsko-posavska, Operativno-komunikacioni centar policije primio je dojavu o telu juče oko 23:16 časova.

Policijski službenici izašli su na mesto događaja, a zbog sumnje da je 71-godišnjak preminuo nasilnom smrću uhapsili su osobu koja se dovodi u vezu sa slučajem.

U toku su uviđaj i kriminalistička istraga, kojima policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Foto: Ilustracija)

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