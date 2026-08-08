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Konvoji s robom zapeli su pred Mohovskim kanalom uzvodno od grada jer zbog premale dubine vode ne mogu sigurno nastaviti plovidbu. Kod Šarengrada su usidreni austrijski i mađarski teretni brodovi puni uglja, šljake i druge robe. Meštani kažu da onde čekaju već nekoliko dana.

Problemi su nastali na plovnom putu kod Mohova i Šarengrada. Nizak vodostaj onde je smanjio dubinu Dunava pa su teretni brodovi prisiljeni da čekaju povoljnije uslove za nastavak puta. Nizak nivo Dunava utiče i na kruzere, koji takođe imaju problema s prolaskom pojedinim delovima reke.

Koliko se Dunav povukao poslednjih dana jasno se vidi kod Iloka. Pojavili su se veliki peščani sprudovi, a na nekim mestima usred korita iz vode izviruju delovi rečnog dna. Dunav je ovog leta pao na rekordno nizak nivo.

Krajem jula i početkom avgusta izuzetno niski vodostaji zabeleženi su na više mesta duž hrvatskog dela reke, među ostalim kod Batine, Vukovara i Iloka, piše portal Indeks.

Vodostaj u jednoj tački pao na -97 centimetara

Vodostaj Dunava u Bugarskoj nastavlja da opada, a tokom poslednja 24 sata nivo reke smanjen je za još četiri centimetra, saopštila je Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav.

Najniži nivoi zabeleženi su na više mernih stanica duž bugarskog dela toka. Kod Rusea vodostaj je pao na -97 centimetara u odnosu na referentni nulti nivo, zbog čega su i dalje na snazi ograničenja u plovidbi, prenose bugarski mediji.

Problemi sa niskim nivoom vode prisutni su i na drugim delovima reke. Kod Vidina je izmeren vodostaj od -26 centimetara, u Lomu -11, Orjahovu -89, Nikopolu -5, dok je u Silistri nivo Dunava dostigao -79 centimetara. Temperatura vode duž bugarskog toka trenutno se kreće između 26 i 28 stepeni.

Iako je vodostaj Dunava izuzetno nizak, iz nuklearne elektrane Kozloduj poručuju da trenutna situacija ne utiče na njen rad i da se proizvodnja električne energije odvija prema planu.