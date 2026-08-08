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U 10:05 sati između stanica Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara dogodio se sudar teretnog voza HŽ Carga i voza HŽ putničkog prevoza. Ima povređenih osoba, doznaje Jutarnji. Na terenu su policija i hitna pomoć. Pruga je zatvorena za saobraćaj.

Prema prvim informacijama, mašinovođa je teže povređen.

Hrvatske železnice: U vozu bilo 20-ak putnika, nema poginulih





Prema trenutno dostupnim informacijama, ima povređenih osoba, ali nema poginulih. U putničkom vozu se nalazilo 20-ak putnika.

Na mestu događaja nalaze se policija i hitna pomoć i druge nadležne službe koje sprovode potrebne aktivnosti. Zbog nesreće je pruga na navedenoj deonici zatvorena za saobraćaj, objavili su.



Očevidac: Došao je i helikopter i odvezao jednu osobu



Indeksu se javila čitateljka koja je bila u putničkom vozu.

- Voz je krenuo u 8:45 sati od Zagreba prema Bjelovaru. Dogodio se sudar, došao je i helikopter i odvezao jednu osobu - rekla je ona.

- U vozu nije velika gužva. Čekamo Hitnu, i dalje smo u vozu - dodala je.

Teretni voz prošao na crveno svetlo?!

Prema neslužbenim informacijama teretni voz je prošao na crveno svetlo.