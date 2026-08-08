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U Operativno-komunikacijskom centru policije Policijske uprave brodsko-posavske sinoć u 23:16 sati primljena je dojava da se u kući na području Slavonskog Brodanalazi telo 71-godišnjaka. Telo 71-godišnjaka pronađeno je u kući na području naselja Jelas.

Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posledica nasilne smrti, policijski službenici su na mestu događaja uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s navedenim, navodi se u saopštenju Policijske uprave brodsko-posavske.

Sprovode se uviđaj i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, dodaje se u saopštenju. Kako nezvanično saznaju 24sata, privedena žena (37) je sa muškarcem navodno bila u intimnoj vezi.