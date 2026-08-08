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Prema poslednjim informacijama, ukupno je povređeno 14 osoba, a šestoro teže. U putničkom vozu je u trenutku sudara bilo 20-ak putnika. Na terenu su policija i hitna pomoć. Pruga je zatvorena za saobraćaj.

Ministarstvo: U sudaru vozova šestoro teže i 14 lakše povređenih



Šestoro putnika je teže, a 14 lakše povređeno u sudaru putničkog i teretnog voza koji se u subotu prepodne dogodio kod Škrinjara, između stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec, saznaje Hina iz Ministarstva zdravlja.

U bjelovarskoj Opštoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" zbrinuto je sedmoro povređenih, među kojima je najteže povređena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj nezi, ali je stabilno, izjavila je za Hinu direktorka bolnice Sanela Grbaš Bratković.

Za troje pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su tri osobe ugruvane. Niko od tih šestoro pacijenata, prema rečima direktorke, nije teže povređen. Dežurni hirurg koprivničke Opšte bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak šestoro lakše povređenih putnika. Deo putnika prevezen je u zagrebačke bolnice.

Iz HŽ Infrastrukture ranije su izvestili da nema poginulih te da za sada nije moguće iznositi više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće.

Predsednik uprave HŽ Infrastrukture: Prerano je za govoriti o uzrocima