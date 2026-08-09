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Osiječko-baranjska policija završila je krivičnu istragu protiv 43-godišnjeg Čeha koji je prevario 69-godišnju Našičanku i od nje oteo preko 35 hiljada evra.

Prema podacima Policijske uprave Osiječko-baranjske, 43-godišnji Čeh je nagovorio Našičanku da uloži novac u plemenite metale, a ona mu je u više navrata od novembra 2025. do februara ove godine isplaćivala novac. U pitanju je iznos veći od 35 hiljada evra.

Nakon završene istrage, policija će podneti izveštaj protiv 43-godišnjeg Čeha Opštinskom državnom tužilaštvu u Osijeku zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo prevare.

(Kurir.rs/Index)

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