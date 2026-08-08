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Nakon posmatranja i trežnjenja otpušten je kući, prenela je "Slobodna Dalmacija".

Inače, alkoholna koma, čiji nastanak zavisi od više faktora, najčešće se javlja pri koncentracijama alkohola u krvi iznad četiri promila.

Uticaj alkohola na organizam zavisi od telesne mase osobe, toga da li je pre konzumiranja alkohola unosila hranu, kao i od individualne tolerancije na alkohol.

Lekar: Ne pamtim ovakav slučaj

"U svojih 35 godina rada ne sećam se pacijenta koji je imao višu koncentraciju alkohola u krvi. To je neverovatna brojka o kojoj smo razgovarali na kolegijumu sledećeg dana", izjavio je Trpimir Glavina, načelnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split.