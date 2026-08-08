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Dok su sve oči uprte u ishode lečenja u tri bolnice, gde su primljeni povređeni putnici iz teškog sudara vozova HŽ-a u mestu Škrinjari nadomak Križevaca, kao i dok se sa nestrpljenjem čekaju rezultati policijskog uviđaja i veštačenja lokomotiva kako bi se otkrio tačan uzrok nesreće, ime samo jednog čoveka danas se spominjalo bezbroj puta.

Reč je o skromnom meštaninu Božidaru Zrinskom koji se u trenutku nesreće našao nedaleko od pruge i odlučio da bez imalo razmišljanja pomogne. I to baš svima. Upravo zato njegovo ime spominjali su svi redom, od ministra do župana i čelnih ljudi policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, kao i HŽ-a. A najviše zahvalnosti, pretpostavljamo, pokazivali su mu putnici voza koji su se sa Zrinskim susretali na vrlo neočekivan način.

1/5 Vidi galeriju Heroj nakon sudara vozova kod Križevaca: Božidar viljuškarom pomagao povređenim putnicima Foto: Hrt

Naime, dok su putnike iz voza izvlačili vatrogasci, kojih je na terenu bilo ukupno 51, postojao je problem kako ih potom bezbedno, tako povređene i u potpunom šoku, spustiti niz strmu padinu koja se protezala od koloseka do pristupnog puta i makadama.

I tada je domišljati Zrinski, videvši prizore katastrofe, došao na ideju da može da pomogne svojim, ni manje ni više nego, viljuškarom.

- Taman sam se vraćao sa benzinske pumpe kada sam video šta se dogodilo. Kako u blizini imam pogon, otišao sam po mašinu, viljuškar i krenuo prema vozovima. Tada je Hitna već stigla. Spustio sam povređene viljuškarom, jer ne znam kako bi ih oni spustili. Kako su bili putnici? Veoma zbunjeni, bilo je i krvavih. Među putnicima je bilo i dvoje male dece koja nisu bila povređena. Deca nisu plakala, ali im je cela situacija bila zanimljiva. Ipak, bili su to prizori koje je teško opisati, ali odradio sam samo svoju građansku dužnost - ispričao je Božidar Zrinski.

Podsetimo, dojava o sudaru teretnog i putničkog voza stigla je nešto posle 10 časova jutros. U putničkom vozu bilo je ukupno 28 osoba, odnosno 26 putnika, mašinovođa i kondukter. Rezultat železničke nesreće je šest teško povređenih osoba, među kojima i mašinovođa putničkog voza, dok je 11 zadobilo lake povrede.

Tragedija bi možda bila i veća da kojim slučajem kompozicija teretnog voza nije bila prazna.