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Na Pećinama u Rijeci, večeras se urušio balkon napuštene kuće u blizini hotela Jadran, u čemu su povređene dve mlade osobe, saznaje Indeks od policije. Težina povreda još nije poznata.

Na lice mesta stigli su vatrogasci i kola hitne pomoći. Kako Indeks saznaje, na balkonu su bila dva mladića. Nisu to stranci.

Napuštena kuća u koju mladi često ulaze

"Video sam vatrogasce i kola hitne pomoći kako trče. Rekli su da su deca pala zajedno sa balkonom", rekao nam je čitalac.

On kaže da je u pitanju napuštena kuća pored hotela Jadran u koju mladi često ulaze kroz rupu u ogradi.

Riječki vatrogasci su samo potvrdili Indeksu da su na licu mesta.

Za sada nisu poznate dalje informacije.

(Kurir.rs/Indeks)

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