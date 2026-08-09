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Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog voza kod Škrinjara, nedaleko od Križevaca, poznato je da je ukupno 25 osoba povređeno.

Među njima su mašinovođa putničkog voza (61), mašinovođa teretnog voza (20) i kondukter (43).

Šest osoba je teško povređeno. Među njima je i mlada žena koja se nalazi na intenzivnoj nezi u bjelovarskoj bolnici, dok je najteže povređena osoba nakon nesreće prevezena helikopterom.

Nakon uviđaja, policija je saopštila da se putnički voz kretao iz pravca Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretni voz dolazio iz suprotnog smera.

Počelo je uklanjanje vozova

Uklanjanje vozova sa pruga počelo je u Škrinjaru oko ponoći, a teretni voz je prvi stigao, javlja HRT.

Nakon nesreće, vatrogasci su iz predostrožnosti poprskali obe lokomotive penom i iz njih ispustili oko 1.400 litara dizela. Nije bilo požara.

Još nije poznato kada će pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradeca biti ponovo otvorena za saobraćaj. Do tada se putnici prevoze autobusima.

Istraga završena, uzrok još nije poznat

Istragu je vodio zamenik Opštinskog državnog tužioca u Bjelovaru, uz pomoć policije i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju.

Zvanični uzrok sudara još nije poznat.

U istragu su uključeni policija, Državno tužilaštvo i Agencija za istraživanje nesreća, a kriminalistička istraga trebalo bi da bude opsežna.

Predsednik Sindikata mašinovođa Hrvatske, Mario Grbešić, rekao je da prve nezvanične informacije ukazuju na mogućnost da je teretni voz prošao kroz signal „STOP“ na stanici Sveti Ivan Žabno.

"Prema nezvaničnim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog voza kroz signal 'STOP' na stanici Žabno, iz nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara sa putničkim vozom", rekao je Grbešić.

Butković: Ne želim da spekulišem

Ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković nije želeo da potvrdi nezvanične informacije.

"Čućemo sada svašta, ali o tome ne možemo da govorimo. Nažalost, uvek postoji ljudski faktor, ali sačekajmo da se ova istraga završi i bićemo pametniji. Taj posao rade institucije", rekao je.

Dodao je da novoobnovljena železnička pruga i stanje infrastrukture, po njegovom mišljenju, nisu uzrok nesreće.

"Stanje infrastrukture i železničke pruge nije uzrok onoga što se ovde dogodilo. Ponavljam, utvrdiće se, videćemo šta se dogodilo, ne možete isključiti ljudski faktor", rekao je Butković.

Niko nije u životnoj opasnosti

Tri teško povređene osobe leče se u Zagrebačkoj bolnici, gde su na intenzivnoj nezi.

"Zadobili su teške, veoma teške fizičke povrede, ali trenutno nisu životno ugroženi. Uglavnom se radi o prelomima koji trenutno ne zahtevaju hirurško lečenje", rekao je Adis Keranović, šef OHBP u Zagrebačkom bolničkom centru.

Jedna osoba je lečena u Bolničkom centru Sestre milosrdnice, dok je druga povređena dobila medicinsku pomoć u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici.