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Autobus koji je prevozio poljske srednjoškolce zaglavio se juče na utovarnoj rampi trajekta na relaciji Orebić-Korčula, što je dovelo do potpunog zastoja saobraćaja više od sat vremena, javlja Indeks.

Trajekt za Ilovik trebalo je da krene u 14 časova, ali autobus nije mogao da se ukrca niti iskrca sa trajekta. Saobraćaj je uspostavljen tek oko 15:15 časova, rekao je čitalac Indeksu.

Putnici su gurali autobus, Jadrolinija je pokušala i sa lancima

Čitalac navodi da je kapetan trajekta pokušao da manevriše i oslobodi autobus, ali bezuspešno.

Snimak koji je poslao čitalac prikazuje putnike spolja kako guraju i tresu autobus na sprat, pokušavajući da ga pomere. Prema njegovim rečima, zaposleni u Jadroliniji su takođe pokušali da reše problem uz pomoć lanaca za sneg, ali ni to nije pomoglo.

Prema rečima čitaoca Indeksa, autobus je konačno oslobođen tek nakon što je sav prtljag izvađen iz njega.

"Trajekt sa ambulantnim vozilom nije mogao da pristane"

Čitalac takođe navodi da zbog blokirane rampe, trajekt koji je dolazio iz suprotnog smera nije mogao da pristane. Prema njegovim rečima, na brodu se nalazilo i ambulantno vozilo, dok je drugo ambulantno vozilo u međuvremenu čekalo na Korčuli.