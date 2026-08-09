HOROR USRED BELA DANA! Mladić (25) brutalno izbo čoveka (62) u parku, pa POBEGAO U NEPOZNATO: Detalji krvavog pira u Osijeku
Dvadesetpetogodišnjak je 8. avgusta u 23 časa predat nadzorniku pritvora Policijske uprave Osiječko-baranjske županije, uz krivičnu prijavu podnetu Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku.
Forenzičkim istragom policijskih službenika 1. policijske stanice Osijek sa ispostavom Čepin utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je muškarac (25) sa šireg područja Osijeka 7. avgusta u Osijeku počinio krivično delo kvalifikovano kao pokušaj ubistva.
Izbo čoveka u sred bela dana
Naime, dvadesetpetogodišnjak se tereti da je u petak oko 14:20 časova u Parku kralja Držislava u Osijeku prišao stanovniku Osijeka (62) i bez uzroka i razloga mu naneo više ubodnih i posekotnih rana po rukama i telu oštrim predmetom, nakon čega je pobegao sa mesta događaja, a stanovnik Osijeka je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gde su mu konstatovane teške telesne povrede zbog kojih je zadržan na lečenju.
Juče je po sudskom nalogu izvršen pretres doma i drugih prostorija koje koristi dvadesetpetogodišnjak, prilikom kojeg su policijski službenici pronašli i, uz potvrdu, oduzeli predmete koji se dovode u vezu sa počinjenim krivičnim delom.
Dvadesetpetogodišnjak je 8. avgusta u 23 časa predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osiječko-baranjske uz krivičnu prijavu podnetu Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku.
(Kurir.rs/Večernji)