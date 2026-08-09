Slušaj vest

Kriminalističkom istragom koju su obavili policijski službenici Prve policijske stanice Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 25-godišnjak sa šireg područja tog hrvatskog grada 7. avgusta u Osijeku počinio krivično delo kvalifikovano kao ubistvo u pokušaju.

Večernji list prenosi da se 25-godišnjak tereti da je u petak oko 14.20 sati u Parku kralja Držislava u Osijeku prišao 62-godišnjem Osiječaninu i bez povoda i razloga oštrim predmetom mu zadao više ubodnih rana i posekotina po rukama i telu, nakon čega je pobegao sa mesta događaja, a ranjeni muškarac je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gde su mu utvrđene teške telesne povrede zbog kojih je zadržan na lečenju.

Navodi se da je tokom jučerašnjeg dana uz nalog suda obavljen pretres doma i drugih prostorija koje koristi 25-godišnjak, tokom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeli predmete koji se dovode u vezu sa počinjenim krivičnim delom.

Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock