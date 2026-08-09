Slušaj vest

Kriminalističkom istragom koju su obavili policijski službenici Prve policijske stanice Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 25-godišnjak sa šireg područja tog hrvatskog grada 7. avgusta u Osijeku počinio krivično delo kvalifikovano kao ubistvo u pokušaju.

Večernji list prenosi da se 25-godišnjak tereti da je u petak oko 14.20 sati u Parku kralja Držislava u Osijeku prišao 62-godišnjem Osiječaninu i bez povoda i razloga oštrim predmetom mu zadao više ubodnih rana i posekotina po rukama i telu, nakon čega je pobegao sa mesta događaja, a ranjeni muškarac je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gde su mu utvrđene teške telesne povrede zbog kojih je zadržan na lečenju.

Navodi se da je tokom jučerašnjeg dana uz nalog suda obavljen pretres doma i drugih prostorija koje koristi 25-godišnjak, tokom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeli predmete koji se dovode u vezu sa počinjenim krivičnim delom.

Hrvatska policija
Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock

Osumnjičeni za napad je 8. avgusta u 23 sata uz krivičnu prijavu Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osiječko-baranjske.

(Kurir.rs/Večernji list/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteHrvatskaDRAMA NA TRAJEKTU U HRVATSKOJ! Zaglavio se autobus sa srednjoškolcima na utovarnoj rampi: Radnici počeli da guraju dabl-deker, pa izvadili lance da ga odglave
profimedia0136060191.jpg
HrvatskaPOČELO UKLANJANJE VOZOVA KOJI SU SE SUDARILI U HRVATSKOJ: Ukupno povređeno 25 osoba, a OVO je mogući uzrok nesreće?
sudar vozova
HrvatskaČEH PREVARIO ŽENU, UZEO JOJ 35.000 EVRA: Imao je razrađenu šemu
shutterstock_2673573603.jpg
HrvatskaUŽAS U RIJECI! Urušio se balkon napuštene kuće kod poznatog hotela: Dva mladića povređena, hitne služne na licu mesta
profimedia0561109953-hitna-pomoc-hrvatska-2.jpg