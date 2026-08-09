NOVA DRAMA NA PRUZI U HRVATSKOJ! Teretni voz ponovo prošao kroz crveno svetlo pa se zamalo sudario sa putničkim! Zaposleni HITNO reagovali, sprečena tragedija
Danas se dogodio novi incident u kojem je učestvovao voz Hrvatskih železnica (HŽ).
- Danas u 13:06 časova, teretni voz državne kompanije HŽ Kargo ponovo je bez dozvole napustio Škrljevo, prošao je kroz crveno svetlo i skoro se sudario sa putničkim vozom iz Rijeke za Zagreb. Zaustavili su se nekoliko metara dalje - rekao je čitalac za Indeks.
Nakon što je Indeks kontaktirao HŽ sa upitom o incidentu, HŽ je izdao saopštenje.
"Danas u 13:06 časova između stanica Škrljevo i Meja (pruga Zagreb - Rijeka), teretni voz prevoznika HŽ Kargo prošao je kroz crveno svetlo na signalnom uređaju na stanici Škrljevo i nije se zaustavio kako je planirano da sačeka raskrsnicu sa putničkim vozom HŽ Putničkog prevoza, koji je dolazio iz pravca Zagreba.
Zaposleni u HŽ Infrastrukturi su na vreme primetili kvar bezbednosti i, postupajući u skladu sa svim bezbednosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba voza zaustavila na bezbednoj udaljenosti. Železnički saobraćaj je trenutno u prekidu", saopštili su.
Incident dan nakon teškog sudara vozova
Najnoviji incident dogodio se dan nakon teškog sudara teretnog i putničkog voza kod Križevaca. Podsetimo da je ukupno 25 osoba povređeno u sudaru koji se dogodio juče oko 10 časova na železničkoj pruzi Sveti Ivan Žabno - Gradec, nedaleko od Škrinjara.
(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)