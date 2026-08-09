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Mrtva krava je osam dana ležala u travi blizu polja kod Biograda, dok je njeno tele ostalo kod nje. Iako su meštani zvali nadležne službe, danima nije bilo reakcije. Tek nakon što je slučaj objavljen u medijima, tele je spašeno, a kompanija Agroproteinka bi sutra trebalo da ukloni lešinu krave.

Prema dostupnim informacijama, životinje su skoro mesec dana bile ostavljene da pasu bez nadzora i vode, piše Net.hr.

Meštanin je danima donosio vodu

Dragan Vukoja iz Pakoštana je danima donosio vodu teletu. Opisao je kako je zvao sve institucije, od policije do komunalne policije Grada Biograda, gde je upućen na Državni inspektorat. Zadarska policija je odgovorila da je postupak u toku. Državni inspektorat je izjavio da slučaj nije u njihovoj nadležnosti, ali su na kraju ipak pomogli u spasavanju životinje.

Ministar: Sistem je zakazao

Ministar poljoprivrede David Vlajčić takođe je komentarisao slučaj.

„Kada pitanje uginule krave dođe do potpredsednika Vlade, onda je jasno da nekoliko karika nije obavilo svoj posao. Danas smo kontaktirali Veterinarsku stanicu Zadar da uradi ono što je u njenoj nadležnosti, ali je važno da se time mora baviti Opštinska policija. Želim da zahvalim Gospodu koji svakodnevno donosi vodu jadnom teletu, a ovako nešto je jednostavno neprihvatljivo - ugrožava zdravlje ljudi i drugih životinja“, rekao je Vlajčić.