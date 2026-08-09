Slušaj vest

Slučaj oko 40 erotskih fotografija učiteljice u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, koje su anonimno stigle u kovertama bez adresata početkom 2021. godine na adrese pet institucija, od Ministarstva nauke, Gradskog ureda za obrazovanje i direktora škole do Kancelarije pravobranioca za decu i policije, dobio je sudski epilog posle pet godina.

Prema nepravosnažnoj presudi Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu, zbog dva pokušaja iznude nad učiteljicom i njenim suprugom, penzionisani nastavnik fizičkog vaspitanja Ž. L. (73) osuđen je na delimično uslovnu kaznu od dve godine, od čega je osam meseci bezuslovni deo koji mora da odsluži, a preostalih 16 meseci uslov sa četvorogodišnjim probnim rokom.

Poricanje krivice

Deo kazne je i mera bezbednosti četvorogodišnje zabrane približavanja žrtvama, koja počinje da važi nakon što je odslužio celu kaznu. Penzioner takođe mora da plati 1.000 evra sudskih troškova, a zbog imovinskopravnog zahteva od 100.000 evra sa kamatom, moraće da se suoči sa nastavnicom u građanskom postupku.

Ozloglašeni bivši profesor je od početka negirao krivicu i otkrio sudu detalje svog odnosa sa nastavnicom i da mu neka od saznanja i onoga što je video nisu „legla“. Pritom je negirao bilo kakvu vezu sa slanjem njenih golih fotografija institucijama, otkrivajući, međutim, da jeste imao neke od njih, naime da je „imao normalne fotografije nje koje mu je slala i da nisu išle dalje od njegovog mobilnog telefona“.

Sporne fotografije, koje su mu predstavljene, naziva bolesnim. Negirao je da je od njenog muža tražio 5.000 kuna, a što se tiče iznude od nje, prvo 10.000 kuna, a zatim 30.000 kuna nakon što nije dobio ništa u zamenu za neobjavljivanje slika, naglasio je da je to usledilo nakon otkrića koje je opisao sudu i koje nije bilo za javno objavljivanje. Tokom istrage, priznao je da joj je zaista pretio slanjem njenih golih fotografija koje mu je poslala i da joj je on samo pretio, a priznao je i da je napisao dve koverte, ali je negirao da ih je slao na institucionalne adrese.

Na kraju, tužilaštvo, koje je prvobitno podiglo optužnicu za dve tačke optužnice za iznudu i neovlašćeno korišćenje tuđih ličnih podataka, odustalo je od ove druge optužbe jer tvrde da se ne radi o krivičnom delu.

Čitava situacija je život nastavnice pretvorila u pakao. Opisujući agoniju kroz koju je prošla nakon raskida sa bivšim profesorom i šta je usledilo nakon što su fotografije objavljene, opisala je situaciju u kojoj ju je optuženi, nakon što je odbila da mu isplati novac koji je tražio uoči Badnje večeri 2019. godine, čak povukao za kosu na ulici i udario je po glavi, a zatim je oborio na zemlju i šutirao. Tokom 2020. godine, slao joj je preteće poruke u kojima je najavio da će joj poslati fotografije, otići u poštu i podsećao je da će je uništiti.

Optuženi muškarac je postupao sa direktnim umišljajem za sud i bio je uračunljiv u vreme izvršenja krivičnih dela. Iako zakon propisuje kaznu do deset godina zatvora za iznudu, penzioneru je kao olakšavajuća okolnost uzeto u obzir da nema ranije osude, kao i njegova lična povreda od radnji žrtve.

Međutim, njegove godine nisu uzete u obzir jer bi „osoba njegovog iskustva i nastavničke profesije trebalo da ima razvijeniju svest o štetnosti pretnji i fizičkog nasilja“. Otežavajuća okolnost je što je pokazao veću kriminalnu nameru kroz dva modaliteta krivičnog dela i upotrebu sile uz ozbiljne pretnje i brojne uvrede.