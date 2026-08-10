"AKO UBIJEM, UBIĆU JEDNO" Srđan Aleksić ga je satima držao na nišanu pa pitao za ženu: Kuća i dalje puna krvi, a ovako se spasio (FOTO)
Mesec nakon velike policijske operacije na železničkoj stanici u Uršnim selima kod Novog Mesta, u kojoj je učestvovalo 160 policajaca, specijalnih snaga, helikopter, dronovi i psi, čovek koga je kao taoca držao naoružani razbojnik Srđan Aleksić progovorio je o drami koju je doživeo.
Kuća u kojoj je Đevad Ljutić živeo sa suprugom i dalje ima rupe od metaka, a soba u kojoj je policijska operacija završena smrću otmičara još uvek nije očišćena od krvi. Ljutić i njegova supruga trenutno borave u hotelu i ne nameravaju da se vrate u iznajmljeni objekat, piše 24ur.
Tog dana, seća se Ljutić, izašao je iz kuće da ode po suprugu sa posla, ali je onda primetio da nije sam.
„Pogledao sam, a on je iz žbunja uperio pušku u mene“, rekao je, pokazujući na mesto ispred kuće. „Dao mi je znak pištoljem da se vratim unutra. Mislio sam da je to policija i da ga sigurno čekaju u zasedi.“
Dva sata u zatočeništvu
Kada je Ljutić otvorio vrata, osetio je cev pištolja na leđima. Nakon što su ušli, otmičar se osvrnuo po sobi i prvi put progovorio. „Pitao je gde mi je žena. Odgovorio sam da radi. 'Hvala Bogu što je nema', rekao je. 'Ako ubijem, ubiću jednog. Ali obično ne ubijam nevine ljude.' To su bile njegove prve reči. Dodao je: 'Ako ne sarađuješ, znaš šta te čeka'“, seća se Ljutić.
Otmičar je potom zatražio da se spuste roletne. Takođe je tražio vodu, čistu majicu i pilulu za grčeve u nogama, koje je dobio od celodnevnog trčanja. Ljutić mu je ponudio i kafu.
„Onda smo razgovarali. Ja sam sedeo ovde, on je bio u uglu. Gledao je napolje, a njegov pištolj je bio malo dalje od njega“, opisuje situaciju.
Napetost je trajala dva sata, tokom kojih je policija tri puta kucala na vrata da proveri da li je Ljutić sam. Situacija je eskalirala pri trećem dolasku. „Počeo sam da pijem kafu, a on nije bio. Onda je policija jako zakucala. Odmah je skočio, zgrabio pištolj i povukao se u ćošak. Pobledeo je i primetio sam da nije svoj. Pitao sam ga šta sada treba da radimo. Rekao mi je da širom otvorim vrata i pitam šta žele“, nastavlja Ljutić.
U tom trenutku je doneo odluku. „Krenuo sam ka vratima i mislio sam da je gotovo. Dok sam hodao, nešto u glavi mi je govorilo da je ovo moja šansa. Kao da mi je neko govorio: sada ili nikad, bežite“, opisuje. Ljutić se bacio kroz vrata, a policajac koji je stajao ispred kuće ga je zgrabio i odvukao na sigurno.
U tom trenutku, begunac je otvorio vatru i potera je nastavljena. Kasno popodne, policija je uspela da locira i opkoli begunca u kući blizu železničke stanice u oblasti Uršne selo. Pokušali su da ga ubede da spusti oružje i mirno se preda. Kada se to nije dogodilo, pripadnici specijalne policije su upali u zgradu. Usledila je pucnjava u kojoj je osumnjičeni smrtno ranjen. Još uvek nije zvanično poznato da li ga je ubila policija ili je izvršio samoubistvo.
Muškarac koji je kidnapovao Ljutića, 41-godišnji hrvatski državljanin Srđan Aleksić, započeo je svoj zločin 11. jula oružanom pljačkom u Puli, gde je ranio 60-godišnjeg muškarca. Iz Hrvatske je prvo pobegao u Gotenicu, gde je pod pretnjom pištolja naterao vozača da ga odveze do Kočevja. Tamo je pretio drugom vozaču i ukrao mu beli kombi, pre nego što je nastavio ka Črnomlju, gde je opljačkao benzinsku pumpu.
Kurir.rs/24.ur/Index