Bor visok 13,5 metara pao je na plaži u Crikvenici i povredio osmoro ljudi, među kojima je troje dece iz Hrvatske i Češke.
Hrvatska
BOR VISOK 13,5 METARA PAO NA KUPAČE Povređeno osmoro, među njima troje dece! Drama na plažI u Crikvenici
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Bor visok 13,5 metara pao je danas na plaži u Crikvenici u Hrvatskoj i tom prilikom povređena su četiri hrvatska i četiri češka državljana.
Među povređenima je dvoje dece iz Hrvatske i jedno iz Češke, preneo je portal Index.hr.
Svi su se izvukli ispod stabla pre dolaska policije i drugih službi, a zadobili su površinske rane i ogrebotine, ali su preventivno prevezeni u Kliničko bolnički centar Rijeka, odakle su nakon pregleda otpušteni. Materijalne štete nije bilo.
Nadležne službe su najavile da će, nakon današnjeg incidenta, sprovesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama.
(Kurir.rs/Index.hr)
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