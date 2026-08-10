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Bor visok 13,5 metara pao je danas na plaži u Crikvenici u Hrvatskoj i tom prilikom povređena su četiri hrvatska i četiri češka državljana.

Među povređenima je dvoje dece iz Hrvatske i jedno iz Češke, preneo je portal Index.hr.

Svi su se izvukli ispod stabla pre dolaska policije i drugih službi, a zadobili su površinske rane i ogrebotine, ali su preventivno prevezeni u Kliničko bolnički centar Rijeka, odakle su nakon pregleda otpušteni. Materijalne štete nije bilo.

Nadležne službe su najavile da će, nakon današnjeg incidenta, sprovesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama.

(Kurir.rs/Index.hr)

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