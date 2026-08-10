UBIO NEDUŽNOG MLADIĆA KOJI JE DOŠAO DA MU DOSTAVI PICU Podignuta optužnica protiv Kristijana Aleksića
Državno tužilaštvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv Kristijana Aleksića, pedesetogodišnjeg muškarca koji je u Drnišu ubio devetnaestogodišnjeg muškarca koji je došao da mu donese picu.
Saopštenje Državnog tužilaštva u Šibeniku prenosimo u celosti:
- Državno tužilaštvo u Šibeniku, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu pred Županijskim sudom u Šibeniku protiv hrvatskog državljanina (rođenog 1976. godine) zbog krivičnih dela teškog ubistva iz člana 111. stav 1. Krivičnog zakona i nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavke oružja i eksploziva iz člana 331. stav 1. Krivičnog zakona.
Okrivljeni se tereti da je 16. maja 2026. godine, oko 23:00 časa, u Drnišu, sa unapred smišljenom namerom da ubije dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručio hranu, po dolasku devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina (rođenog 2007. godine) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog razloga, odmah ispalio hitac u oštećenog iz vatrenog oružja, koje je neovlašćeno napravio i koje je građanima zabranjeno posedovati, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku je u optužnici predložilo sudu produženje pritvora okrivljenog zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, postojanja posebnih okolnosti koje bi mu omogućile da ponovi krivično delo dok je na slobodi, te razloga što je pritvor neophodan radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka za krivično delo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i u kojima su okolnosti izvršenja krivičnog dela posebno teška krivična dela (član 123, stav 1, 3 i 4 Zakona o krivičnom postupku), saopštili su.
Kurir.rs/Jutarnji list