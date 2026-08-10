Okrivljeni se tereti da je 16. maja 2026. godine, oko 23:00 časa, u Drnišu, sa unapred smišljenom namerom da ubije dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručio hranu, po dolasku devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina (rođenog 2007. godine) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog razloga, odmah ispalio hitac u oštećenog iz vatrenog oružja, koje je neovlašćeno napravio i koje je građanima zabranjeno posedovati, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku je u optužnici predložilo sudu produženje pritvora okrivljenog zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, postojanja posebnih okolnosti koje bi mu omogućile da ponovi krivično delo dok je na slobodi, te razloga što je pritvor neophodan radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka za krivično delo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i u kojima su okolnosti izvršenja krivičnog dela posebno teška krivična dela (član 123, stav 1, 3 i 4 Zakona o krivičnom postupku), saopštili su.